Και λοιπόν, να που έφτασε η καινούργια χρονιά! Είναι αυτή η περίοδος του νέου έτους που όλοι προσπαθούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή νέων, καλών συνηθειών και να δεσμευτούμε ότι θα βελτιώσουμε τη συνολική μας υγεία κι ευεξία.

Μια χαρά είναι οι αποφάσεις αυτές. Απλά πολλές φορές μπορούν να γίνουν τρομακτικές αν η … συμβουλευτική έρχεται από παντού και – χμ… – πολλές φορές οι πληροφορίες δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

Να γιατί, όπως εξηγεί σε πρόσφατο άρθρο του, το Associated Press μας σκέφτηκε σε αυτή τη δυσμενή συνθήκη κι αποφάσισε να «σκανάρει» για χάρη μας όλες τις προτροπές, επιταγές και δεν συμμαζεύεται.

Και ναι, έχει να μας πει καλά νέα. Ποια είναι αυτά; Πως οι ειδικοί λένε ότι ως επί το πλείστον να «κρατάμε« τα πράγματα απλά. Εχουμε και λέμε:

Είπαμε, οι πρωτεΐνες και οι φυτικές ίνες είναι σημαντικές, αλλά μάλλον δεν χρειάζεται να μας βγει ο κούκος αηδόνι.

Αν τρώμε αρκετά, πιθανώς λαμβάνουμε αρκετή πρωτεΐνη και δεν χρειαζόμαστε προϊόντα που υπόσχονται κάποιο μεγάλο «μπουστ».

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν περισσότερες φυτικές ίνες στη διατροφή τους. Αλλά, οι ειδικοί μας παρακαλούν να εγκαταλείψουμε την τάση του «fiber-maxxing» (μεγιστοποίηση της πρόσληψης φυτικών ινών»). Αντ’ αυτού, ας τρώμε ολόκληρες τροφές, όπως φρούτα, λαχανικά, φασόλια και δημητριακά ολικής αλέσεως.

Μια καλή περιποίηση προσώπου δεν είναι κάτι τρομερά περίπλοκο, ακριβό και χρονοβόρο

Ας μείνουμε μακριά από το …. λίπος του βοδινού κρέατος που μας προτείνουν «εξιδεικευμένοι» TikTokers κι ας βάλουμε αντ’ αυτού ένα καλό αντηλιακό (ακόμη και αν έχουμε σκουρόχρωμο δέρμα ), λένε.

Κι ας μην … λούζουμε το πρόσωπό μας με καλλυντικά απλώνοντάς τα με τις ώρες. Το καλό session περιποίησης είναι απλό και σύντομο ξεκαθαρίζουν εκείνοι που ξέρουν.

Υπάρχουν απλούστεροι τρόποι για να ασκηθούμε από την επαγγελματική διαδικασία του γυμναστηρίου

Φέτος, η επιστροφή της καλλισθενικής γυμναστικής έβαλε ξανά στο επίκεντρο τις προπονήσεις με το βάρος του σώματος που μπορούμε να κάνουμε στην άνεση του σπιτιού σας. Οι έρευνες δείχνουν ότι η αυτού του τύπου η εκγύμναση βοηθάει στη μυϊκή δύναμη και στην αερόβια προπόνηση. Μπορεί τελικά να χρειαστούμε άρση βαρών ή άλλο εξοπλισμό, αλλά είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσουμε για να οικοδομήσουμε συνέπεια και αυτοπεποίθηση.

Οι μόδες και οι θεραπείες ευεξίας χρειάζονται μια μόνο διαχείριση: Με επιφύλαξη

Απλά και μόνο γιατί συχνά είναι πολύ καλές για να είναι αληθινές.

Για να βελτιώσουμε την υγεία μας ας εφαρμόσουμε τις βασικές, απλές συβουλές που ίσχυαν πάντα

Ισχύει και για τη σωματική και για την ψυχική μας υγεία.

Τέλος, δεν ξέρουμε ποιον να εμπιστευτούμε; Ας ξεκινήσουμε από τον γιατρό μας

Οπως σημειώνει το άρθρο στην κατακλείδα του, ενώ το ιατρικό σύστημα δεν είναι τέλειο, ο γιατρός μας παραμένει το καλύτερο πρόσωπο για να μιλήσουμε για την πρόληψη, τις ανησυχίες για την υγεία μας και για πιθανές θεραπείες.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουμε πρόσβαση σε φυσικό πρόσωπο και αντ’ αυτού στραφούμε στον dr. Google, ας φροντίσουμε να ακολουθήσουμε αυτές τις συμβουλές και ποτέ να μην τις χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε διάγνωση τι μας συμβαίνει. Κι όταν κλείσουμε το ραντεβού με τον γιατρό, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο φέρνοντας μαζί μας μια λίστα με γραπτές ερωτήσεις – κι ας μη διστάσουμε ποτέ να ζητήσουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστούμε.

Και μια τελευταία ματιά σε τιπς ρεαλιστικών στόχων

Σύμφωνα με άρθρο του peacehealth, 5 είναι οι βασικές συμβουλές για να να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους ως προς την υγείας μας το 2026.

Ας ξεκινήσουμε με αποφασιστικότητα για τους στόχους που θέλουμε ως προς την υγεία μας

Ας εστιάσουμε σε μια ειδικότερη κατάσταση υγείας μας που θέλουμε να βελτιώσουμε

Ας χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο «έρπω-περπάτημα-τρέξιμο» σταδιακή κατάκτηση ορόσημων της υγείας μας.

Ας ελέγξουμε τη φυσική μας κατάσταση, κι ας χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που μας ταιριάζουν.

Κι ας εμπνευστούμε από παραδείγματα άλλων που μπορεί να αποτελούν υγιή πρότυπα για εμάς.

Με πληροφορίες από: AP , peacehealth.org .

