Για πολλούς, οι γιορτές είναι οι μυρωδιές του τόπου τους. Και όπως κάθε τόπος, έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ίδιο ισχύει και για την κουζίνα του.

Στο νησί της Άνδρου, οι νοικοκυρές συνήθιζαν, με την έλευση του νέου χρόνου, να μαζεύονται σε σπίτια και να στρώνουν το παστέλι με άφθονο σουσάμι για να έχει το νέο έτος «αφθονία» και «όσοι είναι οι σπόροι του σουσαμιού, τόσα καλά να φέρει ο νέος χρόνος».

Advertisement

Advertisement

Διακοσμούσαν σε φύλλα λεμονιού, εξαιτίας της μεγάλης παραγωγής του νησιού, αλλά και της μοναδικής ευωδιάς που προσέφερε στο σπίτι σε συνδυασμό με αυτή του ζεστού θυμαρίσιου μελιού αλλά και του ανθόνερου.

Ανδριώτικο Παστέλι

Υλικά

3 κούπες (νερού ή μεγάλη τσαγιού) χοντροκομμένο καρύδι

1 κούπα ζάχαρη

1 κούπα μέλι θυμαρίσιο

1 κούπα φρυγανιά (γαλέτα)

Advertisement

3 σταγόνες λεμόνι

1 σφηνάκι νερό

Τριμμένο μοσχοκάρυδο

Advertisement

250 γρ. σουσάμι φυσικό

Ανθόνερο (απόσταγμα από άνθη νερατζιάς)

Ζελατίνη για το τύλιγμα ή λεμονόφυλλα

Advertisement

Εκτέλεση

Βάζουμε το καρύδι σε μία κούπα. Σε μία δεύτερη κούπα βάζουμε τη φρυγανιά και προσθέτουμε το τριμμένο μοσχοκάρυδο.

Τοποθετούμε μία κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε μέσα το μέλι, τη ζάχαρη, τον χυμό λεμονιού και το νερό.

Advertisement

Ανακατεύουμε συνεχώς με ξύλινη κουτάλα, μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Συνεχίζουμε το βράσιμο με υπομονή, μέχρι το μείγμα να αρχίσει να δένει.

Advertisement

Πώς ελέγχουμε αν έχει δέσει σωστά:

Βάζουμε σε ένα μπολάκι κρύο νερό και ρίχνουμε μέσα λίγες σταγόνες από το μείγμα. Αν πιάνεται σε κόμπο και τραβιέται σαν κλωστή, τότε είναι έτοιμο.

Μόλις φτάσει στο σωστό δέσιμο, αρχίζουμε να προσθέτουμε εναλλάξ λίγο καρύδι και λίγη φρυγανιά, ανακατεύοντας συνεχώς.

Όταν τελειώσουν όλα τα υλικά, ανακατεύουμε καλά ώστε να ενσωματωθούν ομοιόμορφα.

Advertisement

Σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε την κατσαρόλα στην άκρη. Χρειάζεται προσοχή σε αυτό το στάδιο, ώστε το μείγμα να μην παραδέσει και σκληρύνει υπερβολικά το παστέλι.

Σε μία -κατά προτίμηση- μαρμάρινη επιφάνεια, ετοιμάζουμε πρώτα ένα μπολ με κρύο νερό και λίγες σταγόνες ανθόνερο.

Βρέχουμε ελαφρά τις παλάμες μας με το νερό και ραντίζουμε με αυτό την επιφάνεια. Στη συνέχεια, στρώνουμε σουσάμι σε όλη την επιφάνεια. Ρίχνουμε το μείγμα από την κατσαρόλα πάνω στο σουσάμι.

Βουτάμε τα χέρια μας στο ανθόνερο και απλώνουμε το παστέλι, πιέζοντάς το μέχρι να πάρει τετράγωνο σχήμα, ώστε να μπορέσουμε να το κόψουμε ομοιόμορφα.

Πασπαλίζουμε με αρκετό σουσάμι και από πάνω. Αφήνουμε το παστέλι να κρυώσει καλά και στη συνέχεια το κόβουμε.

Το τυλίγουμε σε ζελατίνη ή σερβίρουμε σε λεμονόφυλλο για την υπέροχη μυρωδιά του.