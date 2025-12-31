Με τον ερχομό κάθε νέας χρονιάς, πολλοί απο εμάς συνηθίζουμε να καταστρώνουμε τη λίστα με τους στόχους μας και όσα θα επιθυμούσαμε να πετύχουμε μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Ωστόσο, οι περισσότερες αποφάσεις για τη νέα χρονιά, είτε αλλάζουν, είτε τα πράγματα τα φέρνουν έτσι, που παύουμε πλέον να είμαστε ο ίδιος άνθρωπος με αυτόν που έγραψε την λίστα.

Πολλοί από εμάς εγκαταλείπουμε τους στόχους μας ήδη στα μέσα Ιανουαρίου αλλά φέτος τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν διαφορετικά αν ακολουθήσουμε μερικές απλές συμβουλές ήδη από πολύ νωρίς.

Advertisement

Advertisement

Να είμαστε ρεαλιστικοί

Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του BBC, οι αποφάσεις συχνά αποτυγχάνουν επειδή είναι ασαφείς, μη ρεαλιστικές και υπερβολικά γενικές. Είναι προτιμότερο να γράψουμε τι ακριβώς λειτουργεί στη ζωή μας, τι μας εξαντλεί ή τι δεν μας ταιριάζει πια. «Όταν κατανοούμε τι θέλουμε περισσότερο, όχι μόνο τι θέλουμε να αποφύγουμε, η αλλαγή γίνεται πολύ πιο βιώσιμη», εξηγούν οι ειδικοί.

Καταγράφουμε καλύτερα τους στόχους μας, όταν είμαστε επικεντρωμένοι στην κατεύθυνση και την εμπειρία, όχι σε ένα σταθερό αποτέλεσμα.

Αποφεύγουμε αυτές τις δύο λέξεις

Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να προσέχουμε είναι η σταθερή γλώσσα, όπως το «πάντα» ή το «ποτέ», εξηγεί η ψυχολόγος Κίμπερλι Γουίλσον. Στην πραγματικότητα, δημιουργεί μια προσέγγιση «όλα ή τίποτα», η οποία είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί. Υποσχέσεις όπως «πάντα θα τρέχω κάθε Τετάρτη» ή «δεν θα πιω ποτέ ξανά» απλώς μας εκθέτει σε κίνδυνο αποτυχίας.

Καλό θα ήταν να προβλέψουμε τις υποτροπές

Μπορεί να είμαστε συνεπείς για εβδομάδες, αλλά μια χαμένη προπόνηση, ένα γεύμα έξω ή ένα βράδυ που καθίσαμε λίγο περισσότερο έξω από όσο συνηθίζουμε, αρκούν για να νιώσουμε ηττημένοι. Ο λόγος που ορισμένες αποφάσεις αποτυγχάνουν είναι ότι «οι άνθρωποι κάνουν σχέδια για τον καλύτερο εαυτό τους», επισημαίνει η Γουίλσον.

Σύμφωνα με το BBC, οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να κρίνουν μια μεμονωμένη επιλογή εκτός του πλαισίου, ενώ αυτό που απαιτείται είναι μια ευρύτερη προοπτική.

Συνδέουμε τις συνήθειές μας

Μια τεχνική που βοηθά τις αποφάσεις να έρθουν εις πέρας είναι το λεγόμενο «stacking συνήθειας», δηλαδή η σύνδεση μιας νέας συμπεριφοράς με κάτι που ήδη αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας, σύμφωνα με την Έμμα Τζέφερις.

Advertisement

«Για παράδειγμα, μετά το βούρτσισμα των δοντιών, θα κάνω δέκα push-ups. Αφού σερβίρω το κρασί μου, θα γράψω για δέκα λεπτά. Αφού βάλω τα παιδιά για ύπνο, θα κάνω διατάσεις», εξηγεί. Με αυτή την πρακτική, δεν προσθέτουμε κάτι επιπλέον στην μέρα μας, απλώς ενσωματώνουμε μία νέα συμπεριφορά και στην ήδη υπάρχουσα ρουτίνα μας.

Αποφέυγουμε τη βάσανο του multitasking

Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Good Housekeeping, το να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα δεν μας κάνει πιο αποδοτικούς αλλά περισσότερο αγχωτικούς. Με την προσοχή μας να είναι κατακερματισμένη, τελικά δεν θα καταφέρουμε τίποτα από όσα έχουμε βάλει στο μυαλό μας.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την λίστα μας για τους στόχους της νέας χρονιάς. Όσα περισσότερα πράγματα καταγράψουμε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να πετύχουμε έστω και ένα από αυτά.

Advertisement

Με πληροφορίες από BBC, Good Housekeeping