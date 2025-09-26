Πριν από δύο σαββατοκύριακα, ο σύζυγός μου κι εγώ μαλώσαμε στην κουζίνα μας. Ο καβγάς κλιμακωνόταν συνέχεια, οπότε ανέβηκα έξαλλη πάνω για να οργανώσω ξανά τη ντουλάπα μου — η δική μου εκδοχή ενός ροκ σταρ που διαλύει ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Όταν γύρισα στην κουζίνα για να αρπάξω λίγα χαρτοπετσέτες, ο άντρας μου έδειξε έξω από το παράθυρο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. «Κοίτα εκεί!» είπε. «Νομίζω ότι είναι ένα Carolina wren (σ..σ. ήχος πουλιού)»

Advertisement

Advertisement

Το κάνει αυτό συχνά. Το βρίσκω εκνευριστικό αλλά και χαριτωμένο: θέλει απεγνωσμένα να προχωρήσουμε παρακάτω.

Ωστόσο η παρατήρηση πουλιών του Tom είναι μια τακτική αποφυγής, λέει ο Antonio Quirindongo Jr., ψυχοθεραπευτής στο Νιου Τζέρσεϊ που ειδικεύεται σε σχέσεις Λ.Ο.Α.Τ.Κ+. Αυτό που μεταδίδει, είπε, είναι: «Νιώθω δυσφορία, θέλω να φύγω, κι έτσι… να κι ένα πουλί».

Όταν τσακώνεστε με τον/την σύντροφό σας, το «συναισθηματικό hangover» μπορεί να σας αφήσει ταραγμένους, αγανακτισμένους και αβέβαιους για το πώς να επανασυνδεθείτε. Όμως οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν σαφή βήματα που μπορείτε να κάνετε για να προχωρήσετε.

Κάνε ένα διάλειμμα.

Ένας καβγάς με τον/την σύντροφο «αλλάζει τη χημεία στον εγκέφαλο και το σώμα μας», λέει η Galena Rhoades, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ και συν-συγγραφέας του Fighting for Your Marriage.

Ενεργοποιείται η αντίδραση «μάχης ή φυγής», προσθέτει, αυξάνοντας τους παλμούς και απελευθερώνοντας ορμόνες στρες όπως η κορτιζόλη. Αυτή η λεγόμενη «συναισθηματική πλημμύρα» δυσκολεύει τη λογική σκέψη και την επικοινωνία.

Advertisement

Γι’ αυτό, κάνε τουλάχιστον 30 λεπτά παύση για να ηρεμήσεις και «να επιστρέψεις σε ένα σημείο όπου μπορείς να σκέφτεσαι πιο λογικά», είπε.

Πες στον/στη σύντροφό σου ότι παίρνεις ένα time-out και δώσε μια εκτίμηση για τη διάρκειά του, πρόσθεσε, ώστε να είναι σαφές ότι η αποχώρησή σου δεν είναι τιμωρία.

Ζήτησε συγγνώμη για το δικό σου μέρος.

Advertisement

Μετά από έναν καβγά, είπε η δρ. Rhoades, συχνά πρέπει να αντιμετωπίσεις δύο ζητήματα: την κατάσταση που ξεκίνησε τον καβγά «και την πληγή που προέκυψε από το πόσο οξύνθηκαν τα πνεύματα».

Αντιμετώπισε την πληγή με μια συγγνώμη.

Ακόμη κι αν νιώθεις ότι έχεις απόλυτο δίκιο, συνήθως μπορείς να βρεις τρόπους με τους οποίους συνέβαλες κι εσύ στον καβγά, λέει ο A. Jordan Wright, κλινικός αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Μια συγγνώμη, προσθέτει, «σηματοδοτεί στο άλλο άτομο ότι προσπαθείς ειλικρινά να επανορθώσεις, όχι απλώς να το κουκουλώσεις».

Κάντε μια «συζήτηση κλεισίματος».

Αφού έχετε και οι δύο ηρεμήσει, κάντε αυτό που μια θεραπεύτρια φίλη μου αποκαλεί «συζήτηση κλεισίματος», δηλαδή μια αποτίμηση του καβγά.

Advertisement

Η δρ. Rhoades προτείνει την τεχνική «ομιλητή–ακροατή», η οποία βοηθά τα ζευγάρια να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά προσθέτοντας δομή στις συζητήσεις τους.

Μιλάει το ένα άτομο και μετά το άλλο παραφράζει ό,τι ειπώθηκε. Εναλλάσσεστε, λέει, χρησιμοποιείτε σύντομες προτάσεις και δεν διακόπτετε ο ένας τον άλλον.

Μην αναμοχλεύεις παλιά παράπονα, προσθέτει, και μείνε στο θέμα. Η δρ. Rhoades προτείνει την εξής δομή: «Ένιωσα Χ όταν συνέβη αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση, τη συγκεκριμένη στιγμή».

Advertisement

Αν τα πράγματα εξακολουθούν να «ανάβουν», κάντε άλλο ένα διάλειμμα και δοκιμάστε ξανά αργότερα, είπε η δρ. Rhoades. Μερικές φορές ένα ζήτημα απαιτεί περισσότερες από μία συζητήσεις.

Advertisement

Και αν ο/η σύντροφός σας φαίνεται δεκτικός/ή, προσφέρετε ένα μικρό δείγμα στοργής, είτε είναι ένα διακριτικό αστείο, ένα καθησυχαστικό χαμόγελο είτε μια σωματική κίνηση.

«Κάθε ζευγάρι έχει τη δική του άρρητη γλώσσα για να επικοινωνεί ότι όλα είναι εντάξει», είπε ο δρ. Wright, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και ο σύζυγός του φροντίζουν να αγκαλιάζονται στο τέλος ενός καβγά.

Κλείστε με ένα “palate cleanser”.

Advertisement

Ο κ. Quirindongo είπε ότι μετά από μια δύσκολη συνεδρία θεραπείας, συχνά ρωτά τους πελάτες του: «Τι μπορείτε να κάνετε για να … “καθαρίσετε τον ουρανίσκο” σας;»

Αυτό λειτουργεί καλά και μετά από έναν καβγά, είπε. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα που απολαμβάνετε και οι δύο για να ενισχύσετε τον δεσμό σας — περπάτημα, έξοδος για φαγητό ή μια ταινία. «Μπορεί να είναι απλώς αγκαλιές, ή ίσως σεξ», είπε.

Την επόμενη φορά που ο Tom κι εγώ θα μαλώσουμε, θα δοκιμάσουμε αυτά τα βήματα. Λίγες ώρες μετά το σχόλιο για το πουλί, η ειρήνη αποκαταστάθηκε όταν ο Tom μού έδωσε έναν καφέ με πάγο και ένα πιάτο μπισκότα.

Η δρ. Rhoades μού είπε ότι ενέκρινε αυτή τη χειρονομία. Είναι έμμεση, είπε, «αλλά επικοινωνεί ότι τον νοιάζεσαι και ότι είναι μαζί σου σε αυτό».

Έχει δίκιο. Είμαστε μαζί 25 χρόνια, και ο Tom ξέρει ότι τα πιάτα με μπισκότα είναι η “love language” μου. Τα τσιμπολογήσαμε μαζί μέσα σε μια σιωπή που στην αρχή ήταν αμήχανη και τελικά έγινε συντροφική.

ΠΗΓΗ: nytimes.com