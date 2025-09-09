Σύμφωνα με μία ανάλυση δεδομένων που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology, το 44% των ανθρώπων ηλικίας 15 ετών και άνω που είναι διαβητικοί παραμένουν χωρίς διάγνωση και χωρίς να γνωρίζουν ότι πάσχουν από τη νόσο. Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από 204 χώρες και περιοχές, καλύπτοντας την περίοδο 2000–2023, μέσα από συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ερευνών. Τα ευρήματα αφορούν τον παγκόσμιο πληθυσμό ηλικίας άνω των 15 ετών.

Η επικεφαλής συγγραφέας, Λορίν Στάφορντ, εξηγεί ότι «η πλειονότητα των περιπτώσεων διαβήτη που αναφέρουμε αφορά τον τύπο 2». Η Στάφορντ, ερευνήτρια στο Institute for Health Metrics and Evaluation, σημειώνει: «Βρήκαμε ότι το 56% των ατόμων με διαβήτη έχει γνώση της κατάστασης του. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο γεωγραφικά όσο και ηλικιακά.

Οι νέοι σπάνια γνωρίζουν ότι έχουν διαβήτη

Άτομα κάτω των 35 ετών έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα να λάβουν διάγνωση συγκριτικά με μεσήλικες ή ηλικιωμένους. Μόνο το 20% των νέων ενηλίκων με διαβήτη γνωρίζει ότι πάσχει, όπως αναφέρει η Στάφορντ.

«Μπορούμε να ζούμε με αυξημένα επίπεδα γλυκόζης για πολλά χρόνια», σημειώνει. «Συνήθως η διάγνωση έρχεται όταν εμφανιστούν επιπλοκές», οι οποίες είναι συχνότερες σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ανάλογα με το πόσο καιρό ζούμε με διαβήτη πριν αυτός διαγνωστεί, οι επιπτώσεις στην υγεία διαφέρουν.

Η Ρίτα Καλιάνι, επικεφαλής επιστημονική και ιατρική σύμβουλος, τονίζει: «Η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη γιατί επιτρέπει την έγκαιρη διαχείριση ώστε να προληφθούν ή να καθυστερήσουν μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως καρδιοπάθειες, νεφρική ανεπάρκεια, νευροπάθειες και απώλεια όρασης».

Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα στα οποία πρέπει να δώσουμε προσοχή

Η Καλιάνι εξηγεί ότι τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονη δίψα ή πείνα, συχνουρία, θολή όραση, απώλεια βάρους χωρίς λόγο και κόπωση. Όμως στα αρχικά στάδια, οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου και της διάγνωσης. Αν εμφανίσουμε τέτοια συμπτώματα ή αν έχουμε οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, οι ειδικοί συστήνουν να κάνουμε έλεγχο γλυκόζης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2023, περίπου μόνο το 40% των ατόμων με διαβήτη που λαμβάνουν θεραπεία κατάφεραν να επιτύχουν βέλτιστα αποτελέσματα και να ρυθμίσουν το σάκχαρό τους, όπως εξηγεί η Στάφορντ. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι μελλοντικές προσπάθειες να εστιάσουν στη σωστή θεραπεία και στην πιστή τήρησή της μετά τη διάγνωση. Οι άνθρωποι με διαβήτη συχνά έχουν και άλλες παθήσεις, όπως υπέρταση ή χρόνια νεφρική νόσο, τα οποία καθιστούν τη θεραπεία πολύ πιο περίπλοκη.

Μπορούμε να προλάβουμε τον διαβήτη;

Καλώς ή κακώς, σε αυτή την ερώτηση μπορούν να δοθούν πολλές και διαφορετικές απαντήσεις.

Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να προλάβουμε τον διαβήτη τύπου 1, όμως για τον διαβήτη τύπου 2, ο οποίος είναι και ο πιο συχνός, υπάρχουν τρόποι πρόληψης.

Η μείωση της κατανάλωσης κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια μεσογειακή διατροφή ή με την προσθήκη περισσότερων τροφών φυτικής προέλευσης στα γεύματά μας.

Παράλληλα, καλό είναι να περιορίσουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα και να προτιμήσουμε τροφές, όπως φρούτα και ξηρούς καρπούς. Η σωματική δραστηριότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο: ακόμα και ένας γρήγορος περίπατος 15 λεπτών την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο όχι μόνο για διαβήτη αλλά και για άλλες χρόνιες ασθένειες.

Με πληροφορίες από CNN Health

