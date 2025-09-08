Η θερμότητα από την εστία, η υγρασία από τις κατσαρόλες και τα έντονα LED μπορεί να κάνουν κακό

Η αποθήκευση πάνω ή κοντά στην εστία της κουζίνας μας είναι πρακτική, αλλά συνήθως δεν είναι η καλύτερη επιλογή για τα υλικά μας. Εκτός από το ότι ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς, τα ευπαθή τρόφιμα που αποθηκεύονται κοντά στην εστία της κουζίνας μας κινδυνεύουν να χάσουν τη γεύση, την υφή και την ποιότητά τους λόγω της θερμότητας και της υγρασίας που εκπέμπεται από την επιφάνεια μαγειρέματος. Ορισμένα υλικά, όπως άλατα για μαγείρεμα, νιφάδες αλατιού για γαρνίρισμα και ολόκληροι κόκκοι πιπεριού σε μύλο, μπορούν να διατηρηθούν χωρίς πρόβλημα κοντά στην εστία, ειδικά αν τα έχουμε σε μικρές ποσότητες και τα αναπληρώνουμε συχνά. Όμως, πολλά τρόφιμα δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται κοντά στην εστία — για το δικό τους καλό, αλλά και το δικό μας.

Ας δούμε ποια υλικά που ίσως τοποθετούμε κοντά στην εστία πρέπει να μετακινηθούν στο ντουλάπι ή αλλού στην κουζίνα:

Ολόκληρα και Αλεσμένα Μπαχαρικά

«Δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες για το πού πρέπει να αποθηκεύονται τα μπαχαρικά μας. Όμως, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη φρεσκάδα τους, είναι καλύτερα να τα κρατάμε μακριά από τη ζέστη και την υγρασία», αναφέρει η ΄Αλις Μπάκα, Διευθύντρια Μαγειρικής στην Spicewalla. «Η θερμότητα, το φως και η υγρασία αλλοιώνουν τα φυσικά έλαια των μπαχαρικών, κάνοντάς τα να χάνουν γρήγορα τη γεύση και τη δύναμή τους. Η αποθήκευση σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος, όπως ένα ντουλάπι ή συρτάρι μακριά από την εστία, θα παρατείνει τη γεύση τους και θα αποτρέψει το σβόλιασμα».



Λάδι Μαγειρικής

Το να φυλάμε λάδι κοντά σε ζεστό μέρος είναι επικίνδυνο από πλευράς πυρκαγιάς, αλλά ακόμη και αν μαγειρεύουμε με επαγωγική εστία, τα λάδια πρέπει πάντα να αποθηκεύονται σε δροσερό, σκοτεινό μέρος. «Ας αποφύγουμε την αποθήκευση ελαίων, ξυδιών, ξηρών καρπών, αλευριών και άλλων, ευαίσθητων στη θερμότητα, υλικών πάνω ή κοντά στην εστία», τονίζει ο Γουίλκενς. Όπως και τα μπαχαρικά, τα λάδια χάνουν τη γεύση τους και αλλοιώνονται πιο γρήγορα όταν βρίσκονται κοντά στην πηγή θερμότητας.



Ξύδι

Το ξύδι διατηρείται καλύτερα σε δροσερό, σκοτεινό μέρος — ή στο ψυγείο, αν προτιμάμε. Ένα μπουκάλι ξίδι δεν πρέπει να βρίσκεται δίπλα στην εστία της κουζίνας, καθώς η θερμότητα αλλοιώνει τη γεύση του.

Καφές

Αν το σημείο που ετοιμάζουμε τον καφέ μας βρίσκεται κοντά στην εστία της κουζίνας μας, ας το ξανασκεφτούμε. Ο καφές είναι ευαίσθητος στη θερμοκρασία και την υγρασία και έχει την τάση να απορροφά μυρωδιές. Αν δεν θέλουμε ο πρωινός καφές μας να έχει γεύση πέστο, ας φυλάξουμε τους κόκκους ή τον αλεσμένο καφέ σε αεροστεγές δοχείο, σε δροσερό, σκοτεινό ντουλάπι.



Φρούτα και Λαχανικά

Κάποια φρούτα και λαχανικά διατηρούνται καλά σε μπολ πάνω στον πάγκο, αλλά όχι κοντά στην εστία της κουζίνας μας. Η θερμότητα και ο ατμός μπορούν να τα μαλακώσουν και να τα κάνουν να χαλάσουν πιο γρήγορα. Υλικά όπως κρεμμύδια, σκόρδα και πατάτες πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό, σκοτεινό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας.



Ευπαθή Τρόφιμα

Αν συχνά βγάζουμε γάλα, αυγά ή άλλα ευπαθή υλικά από το ψυγείο για να μαγειρέψουμε, ας μην τα αφήνουμε κοντά στην εστία της κουζίνας μας. Αυτά τα προϊόντα διατηρούνται λόγω ψύξης, και όσο περισσότερο εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, τόσο πιο γρήγορα αλλοιώνονται. Ακόμα και αν τα έχουμε έξω για λιγότερο από μία ώρα ενώ μαγειρεύουμε, η μεταβολή της θερμοκρασίας μπορεί να τα κάνει να χαλάσουν. Αντίθετα, ας τα βγάζουμε από το ψυγείο μόνι όταν τα χρειαζόμαστε.



Ωμό Κρέας και Θαλασσινά

Όπως δεν θα αφήναμε κατεψυγμένο, άψητο κρέας ή θαλασσινά να ξεπαγώνουν στον πάγκο για ώρες (σοβαρός ο κίνδυνος για την ασφάλεια τροφίμων), δεν πρέπει να τα αφήνουμε κοντά στην εστία ή στον φούρνο. Το ωμό κρέας και τα θαλασσινά δεν πρέπει να εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες πριν μαγειρευτούν, καθώς αυτό αυξάνει τον κίνδυνο τροφικών δηλητηριάσεων.

ΠΗΓΗ: realsimple.com



