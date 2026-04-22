Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) υποδεικνύει ότι οι δίαιτες πλούσιες σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως ενδεχομένως να συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο. Η μελέτη διαπίστωσε αυτή τη συσχέτιση ειδικά σε νεότερα άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ.

Οι ειδικοί υγείας τονίζουν, ωστόσο, ότι τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι τα φρούτα και τα λαχανικά προκαλούν καρκίνο και ότι τα συνολικά οφέλη από την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών εξακολουθούν να υπερτερούν κατά πολύ των πιθανών κινδύνων.

Γιατί έχει σημασία

Τα φρούτα και τα λαχανικά θεωρούνται ευρέως απαραίτητα για μια υγιεινή διατροφή και βασικά εργαλεία για την πρόληψη του καρκίνου, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα αυτής της μελέτης ιδιαίτερα εντυπωσιακά.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει το Newsweek, η έρευνα αγγίζει μια πραγματική και αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των επιστημόνων σχετικά με το γιατί τα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα αυξάνονται σε νεότερους ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ, ιδίως στις γυναίκες. Εάν η περιβαλλοντική έκθεση, όπως τα φυτοφάρμακα, συμβάλλει έστω και έμμεσα, αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ευρύτερα ζητήματα για τις γεωργικές πρακτικές, τη ρύθμιση και τη μακροχρόνια έκθεση σε χημικές ουσίες.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Η έρευνα, που διεξήχθη από επιστήμονες στο USC Norris Comprehensive Cancer Center, επικεντρώθηκε σε μια ασυνήθιστη και αυξανόμενη τάση: την αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου του πνεύμονα σε μη καπνιστές κάτω των 50 ετών, ιδίως στις γυναίκες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από το Epidemiology of Young Lung Cancer Project, το οποίο περιελάμβανε 187 ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του πνεύμονα πριν από την ηλικία των 50 ετών, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν το 78% της ομάδας.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν είχαν καπνίσει ποτέ και πολλοί είχαν τύπους όγκων που διαφέρουν βιολογικά από τους καρκίνους του πνεύμονα που συνήθως σχετίζονται με το κάπνισμα.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν παράγοντες του τρόπου ζωής, ένα αποτέλεσμα ξεχώρισε: οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμη έναρξη ανέφεραν ότι έτρωγαν σημαντικά περισσότερα φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως από τον γενικό πληθυσμό. Η διατροφή τους σημείωσε υψηλότερη βαθμολογία στον Δείκτη Υγιεινής Διατροφής, ένα μέτρο της συνολικής ποιότητας της διατροφής.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι οι νεότεροι μη καπνιστές που τρώνε μεγαλύτερη ποσότητα υγιεινών τροφών από τον γενικό πληθυσμό έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Jorge Nieva, MD, ιατρός ογκολόγος και ειδικός στον καρκίνο του πνεύμονα στο USC Norris και επικεφαλής ερευνητής της μελέτης. «Αυτά τα αντιφατικά ευρήματα εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με έναν άγνωστο περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα που σχετίζεται με κατά τα άλλα ωφέλιμα τρόφιμα, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Η Nieva και άλλοι ερευνητές υπέθεσαν ότι τα φυτοφάρμακα θα μπορούσαν να είναι ο εν λόγω παράγοντας κινδύνου. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν πιστεύουν ότι τα ίδια τα φρούτα και τα λαχανικά είναι επιβλαβή.

Σύμφωνα με τη Nieva, τα εμπορικά καλλιεργούμενα (μη βιολογικά) προϊόντα τείνουν να φέρουν υψηλότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων από πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, γαλακτοκομικά προϊόντα ή κρέατα. Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας που εκτίθενται σε φυτοφάρμακα έχουν υψηλότερα ποσοστά καρκίνου του πνεύμονα, γεγονός που ενισχύει κάπως την υπόθεση.

Εξωτερικοί ειδικοί έχουν προτρέψει το κοινό να μην ερμηνεύσει τα ευρήματα ως λόγο για μείωση των φρούτων και λαχανικών, και δεκαετίες μελετών μεγάλης κλίμακας δείχνουν ότι οι δίαιτες πλούσιες σε προϊόντα συνδέονται με χαμηλότερους κινδύνους καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, παχυσαρκίας και πολλών τύπων καρκίνου.

«Στη μελέτη μας και για τις ΗΠΑ κατά μέσο όρο, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν πολύ πιο υγιεινή διατροφή από τους άνδρες, και αυτό μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη σχετική έκθεση σε τυχόν ρύπους που μπορεί να υπάρχουν σε δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα και λαχανικά», δήλωσε η Nieva, σύμφωνα με το Medical News Today.

Η «Βρώμικη Δωδεκάδα»

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος από την Environmental Working Group (EWG), μια οργάνωση υπεράσπισης της υγείας, τα ακόλουθα προϊόντα περιείχαν τα υψηλότερα επίπεδα δυνητικά επιβλαβών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων με βάση δοκιμές που διεξήγαγε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) σε 54.344 δείγματα 47 φρούτων και λαχανικών.

-Σπανάκι

-Κέιλ

-Λάχανο

-Φράουλες

-Σταφύλια

-Νεκταρίνια

-Ροδάκινα

-Κεράσια

-Μήλα

-Βατόμουρα

-Αχλάδια

-Πατάτες

-Μύρτιλλα

Και τώρα τι;

Η ομάδα του USC δήλωσε ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την άμεση αξιολογηση της έκθεσης σε φυτοφάρμακα και την επιβεβαίωση του ρόλου της στον πρώιμο καρκίνο του πνεύμονα. Για τα άτομα που ανησυχούν για την έκθεση σε φυτοφάρμακα, το καλό πλύσιμο των προϊόντων, το ξεφλούδισμα όταν είναι σκόπιμο και η επιλογή βιολογικών επιλογών όταν είναι εφικτό θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ειδικά για τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι γνωστό ότι περιέχουν υψηλότερα επίπεδα υπολειμμάτων.