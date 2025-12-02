Στο άκρως… καλλιτεχνικό διαμέρισμά της στον Λυκαβηττό υποδέχτηκε η Άρια Καλύβα την κάμερα της HuffPost, μιας και όλοι οι τοίχοι είναι γεμάτοι από πίνακές της με συνθήματα που απεικονίζουν την πολυσχιδή προσωπικότητά της.

Η Άρια Καλύβα δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση. Έχοντας αποκτήσει πολύχρονη εμπειρία στο αστυνομικό ρεπορτάζ με αμέτρητες δημοσιογραφικές επιτυχίες, εισέβαλλε στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια χάρη στην επίμονη προτροπή του καλού της φίλου Γιώργου Καλλιακμάνη. Από τη Ζήνα Κουτσελίνη, μετακινήθηκε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, ακολούθησε μια πετυχημένη συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα, τον οποίο άφησε για χάρη της Τατιάνας Στεφανίδου.

Η εκπομπή Power Talk στον ΣΚΑΪ όμως μπορεί να μην ευτύχησε, εκείνη όμως δέχτηκε αμέσως προτάσεις (και από το κανάλι του Φαλήρου) επιλέγοντας τελικά να βρεθεί δίπλα στον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου στο Open- αν και το κανάλι δεν την είχε προσεγγίσει αρχικά για τη συγκεκριμένη εκπομπή αλλά για το βραδινό talk show του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Άρια Καλύβα: «Είμαι ένας ήσυχος και απλός άνθρωπος»

Όπως παραδέχεται, η πρώτη της επιλογή δεν είναι ήταν η δημοσιογραφία, αλλά τα ναυτιλιακά, που ήταν και το επάγγελμα του πατέρα της. Στη συνέχεια στράφηκε στην υποκριτική: «Ήμουν τραγική. Έδωσα δύο φορές εξετάσεις, τη μία στο Εθνικό θέατρο, και τη δεύτερη- επέμενα κιόλας εγώ η ατάλαντη- στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τα πήγα καλά στο τραγούδι, αλλά υποκριτική μηδέν. Δικαίως με έκοψαν. Δεν έχασε τίποτα και το θέατρο!».

Η Άρια Καλύβα βούτηξε κατευθείαν στα βαθιά νερά του ρεπορτάζ, αφού το 1997 κάλυψε τη δολοφονία του Κωστή Περατικού στο λιμάνι του Πειραιά. «Είμαι και παιδί της Esspresso, τη στήσαμε το 2000 μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ και τον Νάσο Γουμενίδη. Ιστορικά είναι το πρώτο ταμπλόιντ έντυπο».

«Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι φίλη μου, τη Σίσσυ Χρηστίδου τη θαυμάζω, ο Γιώργος Λιάγκας είναι θυελλώδης τηλεοπτικός έρωτας» παραδέχεται μεταξύ άλλων η Άρια Καλύβα. «Ήθελα διακαώς να συνεργαστώ με την Τατιάνα, δεν μετάνιωσα για την επιλογή μου».

Γιατί δεν θα έκανε όμως παρέα ποτέ με τον Γιώργο Λιάγκα; Γιατί θεωρεί ότι η Τατιάνα Στεφανίδου αδικήθηκε στον ΣΚΑΪ; Για ποιο λόγο δεν πήγε τελικά στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου;

Για τον Σταύρο Μπαλάσκα η τοποθέτησή της είναι αυστηρή: «Ήταν άκρως προβλητικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να επιδεικνύει το τρίχωμά του. Ήταν μία κίνηση που θυμίζει ζωώδη ένστικτα, ήταν μια μεγάλη τηλεοπτική χοντράδα».

Για τον Γιώργο Λιάγκα: «Η δαμόκλειος σπάθη της ανανέωσης του συμβολαίου του κρέμεται απειλητικά πάνω από το κεφάλι του. Κάπου έχει χάσει την επαφή του με τον κόσμο και τον προσανατολισμό του. Ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν κάποιοι τον Γιώργο σαν να διανύει τις τελευταίες μέρες τηλεοπτικής του Πομπηίας».

«Μου προτάθηκε φέτος δυο φορές να παρουσιάσω εκπομπή και αρνήθηκα. Δεν με ενδιέφερε».

Γιατί θεωρεί ότι η Ιωάννα Μαλέσκου έχει αδικηθεί; Μπορούν τελικά να υπηρετήσουν όλοι το infotainment; «Μου έχει τύχει σε συνεργασία να υπάρχει άνθρωπος που διάβαζε ακριβώς τα κείμενα που είχα γράψει στο “Πρώτο Θέμα” και στο NewsIt. Το πούλαγε καλά, ήταν καλό μηρυκαστικό. Δεν αρκεί όμως αυτό».

Υπήρχε τελικά διάκριση στον τρόπο που αντιμετώπισαν τα Μέσα τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη Δήμητρα Ματσούκα; «Η αστυνομία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της στην περίπτωση της Δέσποινας Βανδή» πιστεύει η Άρια Καλύβα. «Οι αστυνομικοί γελούσαν με αυτά που έβλεπαν. Όσοι κούνησαν το δάχτυλο, ας θυμηθούν ότι κάποια στιγμή προσέφυγαν στην αστυναμία, για να σβήσουν κλήσεις για παράδειγμα. Ας σκεφτούν τις δικές τους αμαρτίες και πομπές. Είναι άλλο το ρεπορτάζ και άλλος ο ακραίος λαϊκισμός».

Γιατί δεν ακολούθησε το παραδοσιακό μοντέλο δημιουργίας οικογένειας;

«Όταν γεμίζεις την τσέπη σου από τα social, θα ανεχτείς και τα hate comments»

«Υπάρχει ένας άνθρωπος που μας συνδέει μια πολύ βαθιά αγάπη, γνωριζόμαστε ένα τέταρτο του αιώνα. Ο Δημήτρης (σ.σ Πώποτας) είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Είναι μια σχέση με πολλά on/off» παραδέχεται η Άρια Καλύβα για την προσωπική της ζωή.

Γιατί έχει κλειδωμένο τον λογαριασμό της στο Instagram; Γιατί δεν την ενοχλούν τα hate comments στο διαδίκτυο; «Όταν γεμίζεις την τσέπη σου από τα social, θα ανεχτείς και τα hate comments. Γιατί ζεις από τους haters. Δεν είναι υποκρισία; Μη διαμαρτύρεσαι από τη στιγμή που έχεις διάπλατα ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού σου».

Γιατί σταμάτησε να είναι Ολυμπιακός και δηλώνει πλέον φίλαθλος της ΑΕΚ;

Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκλαψε η Άρια Καλύβα; Θεωρεί ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη για το κοινό η υπερβολική εξοικείωση με καταδικασμένους δολοφόνους, των οποίων οι σοκαριστικές υποθέσεις αποκτούσαν διαστάσεις σαπουνόπερας στις εκπομπές και τα δελτία; «Δεν υπάρχει πια δημοσιογραφία, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο».

Τι θυμάται περισσότερο από τον Θέμο Αναστασιάδη; Τι τίτλο θα είχε το βιβλίο της ζωής της; Όλα αυτά στο βίντεο που ακολουθεί:

