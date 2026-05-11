Η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor αναστέλλεται λόγω σοβαρού ατυχήματος παίκτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΚΑΪ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού: «Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

Έκτακτη εξέλιξη στο Survivor: Σταματά προσωρινά η μετάδοση μετά τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη – Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

