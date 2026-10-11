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Ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση και κρίθηκε από την εύστοχη εκτέλεση των πέναλτι μπροστά σε 29.911 θεατές.

Ο ιστορικός σύλλογος ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες και αποτελεί την πιο επιτυχημένη ομάδα της ομογένειας στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η ομάδα έχει κατακτήσει πολλαπλούς τίτλους πρωταθλήματος και κυπέλλου, έχοντας προπονηθεί στο παρελθόν από τον Φέρεντς Πούσκας.

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Η Ελλάς Μελβούρνης ή αλλιώς South Melbourne FC, όπως είναι η επίσημη ονομασία της ομάδας, έφτασε σε μία ιστορική επικράτηση κόντρα στην ισχυρή Μέλμπουρν Βίκτορι, φτάνοντας στην κατάκτηση του κυπέλλου Αυστραλίας.

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Η Σάουθ Μέλμπουρν άντεξε στην πίεση, οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση και, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να ισοφαρίσει λίγο πριν από τη λήξη. Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, επικράτησε με 4-3, μπροστά σε 29.911 θεατές.

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Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στις κερκίδες πανηγύρισαν με την ψυχή τους την ιστορική κατάκτηση. Μάλιστα, οι φίλοι της Ελλάς Μελβούρνης τραγούδησαν το κομμάτι «Μα εγώ είμαι Έλληνας» του Νότη Σφακιανάκη, ενώ ο Steve Pavlidis έπαιζε μπουζούκι, μέσα σε κλίμα συγκίνησης.

South Melbourne: Ομάδα της ομογένειας

Η Σάουθ Μέλμπουρν ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες που είχαν εγκατασταθεί στην Αυστραλία. Από την αρχή της πορείας της, επέλεξε το μπλε και το λευκό ως βασικά χρώματά της, ενώ μέχρι τη δεκαετία του ’90 στην επίσημη ονομασία της περιλαμβανόταν και η λέξη «Ελλάς». Σήμερα συγκαταλέγεται στους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας και αποτελεί την πιο επιτυχημένη ομάδα της ελληνικής ομογένειας στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο.

Η ομάδα δεν άργησε να καταγράψει τις πρώτες σημαντικές επιτυχίες της. Ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία της Football Victoria και κατέκτησε επτά τίτλους στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Παράλληλα, ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της National Soccer League (NSL), στην οποία συμμετείχε σε όλες τις 28 σεζόν της, από το 1977 έως το 2004. Στο διάστημα αυτό πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα NSL.

Προς το τέλος της NSL, ο σύλλογος μεταφέρθηκε στο ανακαινισμένο Lakeside Stadium. Αρχικά αγωνίστηκε ως Σάουθ Μέλμπουρν Λέικερς και στη συνέχεια με την ονομασία Σάουθ Μέλμπουρν SC. Το 2005, με την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία της Βικτώριας, υιοθέτησε το όνομα με το οποίο είναι γνωστός μέχρι σήμερα.

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου κατέχει ο Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του NSL τη σεζόν 1990/91. Στη Σάουθ Μέλμπουρν αγωνίστηκε και ο Άγγελος Ποστέκογλου, από το 1984 έως το 1993, αναπτύσσοντας ιδιαίτερη σχέση με τον θρυλικό Ούγγρο. Το 1996 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, διαδεχόμενος τον άλλοτε προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, και οδήγησε τον σύλλογο σε νέες διακρίσεις, με δύο πρωταθλήματα και ένα Oceania Club Championship.