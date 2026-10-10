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Ο σύλλογος έγινε η πρώτη ομάδα εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών που κατακτά το συγκεκριμένο τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού.

Ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση και στα πέναλτι, αφού ο Μαξ Μικολά ισοφάρισε για τη Σάουθ Μέλμπουρν στο 117ο λεπτό.

Ο ιστορικός σύλλογος ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της ομογένειας στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο.

Στην πορεία της ομάδας έχουν συμβάλει σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Φέρεντς Πούσκας και ο Άγγελος Ποστέκογλου, οι οποίοι οδήγησαν τον σύλλογο σε πολλαπλές διακρίσεις.

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Η Σάουθ Μέλμπουρν πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα, κατακτώντας το Australia Cup και έγινε με αυτόν τον τρόπο η πρώτη ομάδα εκτός των επαγγελματικών κατηγοριών της Αυστραλίας που κατακτά το τρόπαιο. Ο σύλλογος, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική ομογένεια, επικράτησε της ισχυρής Μέλμπουρν Βίκτορι στα πέναλτι, ολοκληρώνοντας έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Η Σάουθ Μέλμπουρν άντεξε στην πίεση, οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση και, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να ισοφαρίσει λίγο πριν από τη λήξη. Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, επικράτησε με 4-3, μπροστά σε 29.911 θεατές.

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Ο Ντενί Ζενρό έδωσε το προβάδισμα στη Μέλμπουρν Βίκτορι στο 95ο λεπτό, όμως ο Μαξ Μικολά βρήκε δίχτυα στο 117’, διαμορφώνοντας το 1-1 και στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι, όπου η ατμόσφαιρα στο κατάμεστο γήπεδο ήταν εκρηκτική.

Bir futbol mucizesi yaşandı! Kadrosu asıl mesleği marangoz, tesisatçı, elektrikçi vb. olan amatör futbolculardan kurulu alt lig ekibi South Melbourne, milyon dolarlık A League ekiplerini geçerek Avustralya kupasını kazandı. Müthiş görüntüler geliyor. pic.twitter.com/ytgxPZaBc2 October 10, 2026

South Melbourne lift the 2026 Hahn #AustraliaCup! 🏆



History made from the NPL side 🤩#MagicOfTheCup pic.twitter.com/GoLLChXYeU — Hahn Australia Cup (@AustraliaCup) October 10, 2026

Η ιστορία της Σάουθ Μέλμπουρν, ο Ποστέκογλου και ο Πούσκας

Η Σάουθ Μέλμπουρν ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες που είχαν εγκατασταθεί στην Αυστραλία. Από την αρχή της πορείας της, επέλεξε το μπλε και το λευκό ως βασικά χρώματά της, ενώ μέχρι τη δεκαετία του ’90 στην επίσημη ονομασία της περιλαμβανόταν και η λέξη «Ελλάς». Σήμερα συγκαταλέγεται στους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας και αποτελεί την πιο επιτυχημένη ομάδα της ελληνικής ομογένειας στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο.

Η ομάδα δεν άργησε να καταγράψει τις πρώτες σημαντικές επιτυχίες της. Ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία της Football Victoria και κατέκτησε επτά τίτλους στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Παράλληλα, ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της National Soccer League (NSL), στην οποία συμμετείχε σε όλες τις 28 σεζόν της, από το 1977 έως το 2004. Στο διάστημα αυτό πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα NSL.

Προς το τέλος της NSL, ο σύλλογος μεταφέρθηκε στο ανακαινισμένο Lakeside Stadium. Αρχικά αγωνίστηκε ως Σάουθ Μέλμπουρν Λέικερς και στη συνέχεια με την ονομασία Σάουθ Μέλμπουρν SC. Το 2005, με την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία της Βικτώριας, υιοθέτησε το όνομα με το οποίο είναι γνωστός μέχρι σήμερα.

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου κατέχει ο Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του NSL τη σεζόν 1990/91. Στη Σάουθ Μέλμπουρν αγωνίστηκε και ο Άγγελος Ποστέκογλου, από το 1984 έως το 1993, αναπτύσσοντας ιδιαίτερη σχέση με τον θρυλικό Ούγγρο. Το 1996 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, διαδεχόμενος τον άλλοτε προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, και οδήγησε τον σύλλογο σε νέες διακρίσεις, με δύο πρωταθλήματα και ένα Oceania Club Championship.