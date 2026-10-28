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Δύσκολες ώρες περνά το Νότιο Πήλιο, όπου η κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Πλατανιάς, η Μηλίνα και το Χόρτο, με τα νερά να κατεβαίνουν ορμητικά προς τους οικισμούς και το παραθαλάσσιο κυρίως μέτωπο.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. Μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που βρίσκονται στον Πλατανιά Μαγνησίας έλαβαν ειδοποίηση να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων, και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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Στη Μηλίνα, η κυκλοφορία προς το Τρίκερι έχει διακοπεί, καθώς η θάλασσα έχει εισχωρήσει στο οδόστρωμα, ενώ από τα ρέματα μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες νερού μαζί με πέτρες, ξύλα και άλλα φερτά υλικά. Οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός δυσχεραίνουν περαιτέρω την κατάσταση στον παραλιακό δρόμο.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Δημήτρης Ραμματάς βρίσκονται στον Πλατανιά, όπου καταγράφεται μία από τις σοβαρότερες εστίες πλημμύρας. Οι υπηρεσίες του δήμου και οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η εικόνα και στο Χόρτο, όπου ο κεντρικός δρόμος έχει καλυφθεί από νερά. Η στάθμη του τοπικού ποταμού έχει ανέβει, ενώ η ροή στην περιοχή της γέφυρας είναι έντονη. Η βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις συνθήκες.

Η νέα κακοκαιρία ξυπνά στους κατοίκους μνήμες από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, όταν το Νότιο Πήλιο είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ οι πολίτες καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν τις πλημμυρισμένες διαδρομές και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ