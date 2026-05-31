Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 24χρονου ξένου επισκέπτη στο Πήλιο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος αργά το βράδυ, έπειτα από κινητοποίηση της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και εθελοντών διασωστών.

Ο νεαρός βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Πινακατών, εξαντλημένος και με ελαφρά τραύματα, χωρίς ωστόσο η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρει στη HuffPost κάτοικος της περιοχής του Αγίου Γεωργίου Νηλείας, ο 24χρονος, ξένος υπήκοος και επισκέπτης της χώρας μας, διέμενε με μία κοπέλα στον Άγιο Λαυρέντιο. Οι δύο τους ξεκίνησαν με αυτοκίνητο από τον Άγιο Λαυρέντιο προς την πλευρά του Αγίου Γεωργίου Νηλείας, με σκοπό να κινηθούν προς τις Πινακάτες και να δουν τη μεγάλη, εντυπωσιακή δεξαμενή της περιοχής.

Όπως αναφέρει η ίδια μαρτυρία, οι δύο νέοι κατέβηκαν από το αυτοκίνητο για να κάνουν την περιήγησή τους. Κάποια στιγμή, ο νεαρός φέρεται να διαπίστωσε ότι είχε αφήσει πίσω του προσωπικά αντικείμενα, τα κλειδιά του, το κινητό του τηλέφωνο και τα γυαλιά του και επέστρεψε για να τα πάρει.

Εκεί φαίνεται πως ξεκίνησε η περιπέτεια. Σύμφωνα πάντα με την περιγραφή κατοίκου της περιοχής, ο 24χρονος μπερδεύτηκε στο μονοπάτι, δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σημείο όπου βρισκόταν η κοπέλα και ακολούθησε άλλη διαδρομή, κατευθυνόμενος προς τον Άγιο Αθανάσιο Πινακατών.

Όταν σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής και η ώρα περνούσε, η κοπέλα άρχισε να ανησυχεί. Φοβούμενη ότι κάτι του είχε συμβεί, κινητοποιήθηκε και ενημερώθηκαν οι αρχές. Ακολούθησε επιχείρηση αναζήτησης, στην οποία συμμετείχαν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και εθελοντές διασώστες.

Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας κλήθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα με διασωστικό όχημα και πέντε εθελοντές, οι οποίοι κατευθύνθηκαν στην περιοχή.

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν και η πληροφορία διερχόμενου οδηγού, ο οποίος ενημέρωσε τους διασώστες ότι είχε δει ένα άτομο περίπου ένα χιλιόμετρο πιο κάτω από το σημείο όπου επικεντρώνονταν οι αναζητήσεις. Οι εθελοντές κινήθηκαν προς την κατεύθυνση που τους υποδείχθηκε και λίγο αργότερα εντόπισαν τον 24χρονο.

Στον νεαρό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ τα τραύματά του περιποιήθηκαν μέλη της ΛΕΔ Μαγνησίας.

Ο Άγιος Γεώργιος Νηλείας, το χωριό πριν από το χιονοδρομικό

Ο Άγιος Γεώργιος Νηλείας είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Πηλίου και θεωρείται το ψηλότερο χωριό πριν από το χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, με ανοιχτή θέα προς τον Παγασητικό κόλπο και με έντονο το στοιχείο του ορεινού τοπίου.

Τον χειμώνα, το χωριό κρατά έναν ήσυχο χαρακτήρα, με μερικές δεκάδες μόνιμους κατοίκους. Το καλοκαίρι, όμως, η εικόνα αλλάζει αισθητά, καθώς ανοίγουν πολλά εξοχικά και η περιοχή γεμίζει επισκέπτες.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άγιος Γεώργιος Νηλείας αποτελεί δημοφιλή προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές. Συνδυάζει τη δροσιά και τη βλάστηση του βουνού με την κοντινή πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ ο Παγασητικός κόλπος βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Η περιοχή απέχει περίπου 19 χιλιόμετρα από τον Βόλο και ανήκει διοικητικά στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, στη δημοτική ενότητα Μηλεών.

Η περιπέτεια του 24χρονου ανέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί ο προσανατολισμός σε ορεινές διαδρομές, ακόμη και σε σημεία που φαίνονται κοντινά και προσβάσιμα. Το σκοτάδι, τα μονοπάτια και η μορφολογία του Πηλίου μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την επιστροφή, ειδικά για επισκέπτες που δεν γνωρίζουν καλά την περιοχή.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι ότι η νύχτα αγωνίας είχε αίσιο τέλος: ο 24χρονος εντοπίστηκε ζωντανός και ασφαλής.

