Την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, η κοινωνία του Πηλίου έζησε την απόλυτη κτηνωδία, όταν άγνωστος έριξε, από ύψος 20 μέτρων, κουτάβια. Από αυτά κάτφερε να επιζήσει μόνο ένα, καθώς η πτώση του σταμάτησε σε σακούλες σκουπιδιών.

Δυστυχώς την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου και αυτό κατέληξε αφού έφερε πολύ σοβαρά τραύματα.

««Δυστυχώς κατέληξε και το κουτάβι που σώσαμε, είχε παράσιτα, είχε αφυδάτωση, ήταν μέρες εκεί» δήλωσε ο Φοίβος Λεοντίτσης, μέλος της ομάδας των ανθρώπων που επιχείρησαν για να βγάλουν τα κουτάβια από τον γκρεμό.



