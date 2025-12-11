Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώων και αλληλοτραυματισμού σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου μία 89χρονη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να θανατώνει 2 κουτάβια που διατηρούσε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Ενας 25χρονος που αντιλήφθηκε το συμβάν προσπάθησε να την αποτρέψει και της πέταξε πέτρα, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Τότε η ηλικιωμένη, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα κουτάβια, τον χτύπησε στο κεφάλι.

Advertisement
Advertisement
Κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έδεσε σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και εντόπισαν τα θανατωμένα ζώα.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη συνελήφθη και κρατείται.

Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη βάσει της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: tempo24.news