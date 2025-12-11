Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η είδηση της σύλληψης ενός άνδρα ηλικίας 90 ετών, o οποίος έθαψε ζωντανό σκύλο στη Νέα Μηχανιώνα.

Αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού συνέλαβαν τον ηλικιωμένο ο οποίος το πρωί της Τετάρτης (10/12), αφού ακινητοποίησε τον σκύλο με χρήση χαρτοταινίας τον έθαψε ζωντανό σε αγροτική έκταση.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκυλί ηλικίας 17 ετών, ήταν της κόρης του 90χρονου, ο οποίος θεώρησε ότι είχε πεθάνει, για αυτό και προέβη στην ταφή.

Ωστόσο, διερχόμενος εντόπισε τον σκύλο και ειδοποίησε τις Αρχές οι οποίες το μετέφεραν για περίθαλψη στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ). Στον ηλικιωμένο επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.

Πηγή: Voria