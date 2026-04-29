Υστερα από ώρες διαβουλεύσεων του ειδικού διαπραγματευτή της ΕΛΑΣ και ομάδας ψυχολόγων με τον νεαρό που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο δρόμο, οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να τον ηρεμήσουν και να εισέλθουν στο διαμέρισμά του.

Χρειάστηκε βέβαια να κληθεί και κλειδαράς για να ανοίξουν την πόρτα και, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, να μπουν στο σπίτι.

Με τον τρόπο αυτό τέθηκε τέλος στον συναγερμό που είχε σημάνει, από το μεσημέρι, στην οδό Κασσάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ο νεαρός, που είναι φοιτητής, άρχισε να εκτοξεύει έπιπλα και διάφορα αντικείμενα του σπιτιού του.

Ο νεαρός βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, και πετούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του από τραπέζια και δύο καρέκλες μέχρι και γάλα, στο κενό. Ανάστατοι οι περίοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια ενώ, όπως λένε, κάποια στιγμή τον άκουσαν να απειλεί ότι θα πέσει στο κενό.

Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής απέκλεισαν τον δρόμο ώστε να μην περνάνε οχήματα και πεζοί, ενώ απομάκρυναν τα σταθμευμένα οχήματα.

Αργά το μεσημέρι μάλιστα στο σημείο έφθασε ομάδα ΟΠΚΕ και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ ώστε να τον πείσουν να παραδοθεί. Τελικά ύστερα από τις μαραθώνιες διαβουλεύσεις, ο νεαρός πείστηκε να τους ακολουθήσει στο ΑΤ Λευκού Πύργου.

Πηγή: Thesspost