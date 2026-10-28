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Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου ζήτησε την αποστολή μηνύματος μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και της ΕΜΑΚ κινητοποιούνται στην περιοχή για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης και τη διάσωση των πολιτών.

Οι κάτοικοι βιώνουν συνθήκες μεγάλης επικινδυνότητας, περιγράφοντας την κατάσταση ως εξαιρετικά δύσκολη και συγκρίσιμη με τις καταστροφές που είχε προκαλέσει παλαιότερα η κακοκαιρία Daniel.

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Εφιαλτικές στιγμές ζει ο Πλατανιάς Πηλίου, καθώς υπερχείλισε το ρέμα και έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με ορμητικούς όγκους νερού να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ ολόκληρο το δεξιό τμήμα του οικισμού έχει αποκοπεί, χωρίς να υπάρχει πλέον πρόσβαση.

Η αγωνία των κατοίκων κορυφώνεται, καθώς η στάθμη του νερού και η ορμή των χειμάρρων δημιουργούν συνθήκες μεγάλης επικινδυνότητας. Οι εικόνες που περιγράφονται από την περιοχή παραπέμπουν σε μια κατάσταση που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, είναι ακόμη δυσκολότερη και από εκείνη που βίωσαν όταν ο Πλατανιάς χτυπήθηκε από την κακοκαιρία Daniel.

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Μιλώντας στο taxydromos.gr ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου, Δημήτρης Ραμματάς, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά δύσκολη. .

Έκκληση Μιτζικού για τον Πλατανιά: «Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή»

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, ζήτησε από την Πολιτική Προστασία να αποστείλει άμεσα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 σε όλους τους κατοίκους, καλώντας τους να ανέβουν στους ορόφους των σπιτιών τους για την ασφάλειά τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες κινητοποιούνται δυνάμεις από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, ενώ αναμένεται και η συνδρομή της ΕΜΑΚ.

«Δυστυχώς ξαναχτυπήθηκε ο Πλατανιάς από θεομηνία. Είμαστε εδώ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ζήτησα να σταλεί 112 στους κατοίκους να ανέβουν ορόφους για την ασφάλειά τους. Θα κάνουμε τα πάντα να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο Μιχάλης Μιτζικός, περιγράφοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 If you are in the area #Platania of the Regional Unit of #Magnisia proceed to the higher floors due to flooding. ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 28, 2026

Η νέα θεομηνία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή, καθώς το ρέμα υπερχείλισε και μεγάλες ποσότητες νερού παρασύρουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Τμήμα του οικισμού έχει αποκοπεί, με την πρόσβαση να έχει καταστεί αδύνατη και τις συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

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28 Οκτωβρίου 2026 – 14:50

Υπερχείλισε το ρέμα- Αγωνία για τους κατοίκους – Σε κινητοποίηση οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Πλατανιάς Πηλίου, μετά την υπερχείλιση του ρέματος και τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούν τα ορμητικά νερά, με τον δήμαρχο Νοτίου Πηλίου, Μιχάλη Μιτζικό, να απευθύνει έκκληση για την προστασία των κατοίκων.

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«Δυστυχώς ξαναχτυπήθηκε ο Πλατανιάς από θεομηνία. Είμαστε εδώ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ζήτησα να σταλεί 112 στους κατοίκους να ανέβουν ορόφους για την ασφάλειά τους. Θα κάνουμε τα πάντα να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο Μιχάλης Μιτζικός, περιγράφοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η νέα θεομηνία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή, καθώς το ρέμα υπερχείλισε και μεγάλες ποσότητες νερού παρασύρουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Τμήμα του οικισμού έχει αποκοπεί, με την πρόσβαση να έχει καταστεί αδύνατη και τις συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες.

Δείτε βίντεο:

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Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου βρίσκεται στην περιοχή μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με πρώτο μέλημα την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την άμεση αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112, ώστε οι κάτοικοι να ανέβουν σε υψηλότερους ορόφους των κατοικιών τους για λόγους ασφαλείας.

Η κατάσταση προκαλεί έντονο φόβο στους κατοίκους, οι οποίοι περιγράφουν τις συνθήκες ως εξαιρετικά δύσκολες, κάνοντας ακόμη και συγκρίσεις με την καταστροφική κακοκαιρία Daniel που είχε πλήξει την περιοχή.

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και η αποτροπή κινδύνων για ανθρώπινες ζωές. Η πλήρης έκταση των ζημιών θα μπορέσει να εκτιμηθεί όταν υποχωρήσουν τα φαινόμενα και καταστεί ασφαλής η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

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Πηγή: taxydromos.gr

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