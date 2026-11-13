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Με την Black Friday να σηματοδοτεί παραδοσιακά την έναρξη της εορταστικής περιόδου, αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για τις Κυριακές κατά τις οποίες τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν με ανοιχτές πόρτες, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στους καταναλωτές για τις αγορές τους.

Η πρώτη από αυτές τις Κυριακές είναι η 29η Νοεμβρίου, αμέσως μετά την ημέρα των μεγάλων προσφορών της Black Friday. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά την εορταστική περίοδο των αγορών. Το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τις εργάσιμες Κυριακές είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

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Ακολουθούν ακόμη τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, κατά τις οποίες οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα εμπορικά καταστήματα. Πρόκειται για τις 13 και 20 Δεκεμβρίου, δηλαδή τις δύο Κυριακές πριν από τα Χριστούγεννα.

Η τελευταία Κυριακή του έτους κατά την οποία θα λειτουργήσουν τα καταστήματα είναι η 27η Δεκεμβρίου, στο διάστημα ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο του 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του εορταστικού ωραρίου για το 2026. Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ περίπου στις 10 ή 11 Δεκεμβρίου, ακολουθώντας το χρονικό πλαίσιο που είχε εφαρμοστεί και την προηγούμενη χρονιά.

Ως ενδεικτικό οδηγό μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές το πρόγραμμα λειτουργίας που ίσχυσε κατά την περσινή εορταστική περίοδο:

Καθημερινές: 09:00-21:00

Σάββατα: 09:00-16:00 ή έως τις 18:00

Κυριακές: 11:00-16:00 ή έως τις 18:00

Παραμονή Χριστουγέννων: 09:00-18:00

Η Black Friday αποτελεί σημαντική ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν να αγοράσουν κυρίως προϊόντα τεχνολογίας, αλλά και είδη ένδυσης και εξοπλισμού για το σπίτι. Παράλληλα, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές διευκολύνει όσους εργάζονται και έχουν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.