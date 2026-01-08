Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου αρχίζουν οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ενώ ήδη αρκετά καταστήματα έχουν ξεκινήσει με προσφορέςπροκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές.

Τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν σωστά την αρχική και τη μειωμένη τιμή και να μην χρησιμοποιούν παραπλανητικές προσφορές.

Advertisement

Advertisement

Επιπλέον, οι καταναλωτές προστατεύονται από τη νομοθεσία. Έχουν δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση ελαττώματος και προστασία από ψευδείς τιμές ή αθέμιτες πρακτικές.

Την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 18 και 25 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.

Στη διάρκεια των εκπτώσεων τα καταστήματα την Κυριακή αναμένεται να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.