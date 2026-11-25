Black Friday – Εβδομάδα μεγάλων προσφορών με φόντο τα Χριστούγεννα και τις οικονομικές ενισχύσεις

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει διευρυμένο εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα από τις 10 Δεκεμβρίου, με συνεχές ωράριο λειτουργίας έως τις 21:00 τις περισσότερες ημέρες.

Τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, ενώ θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα των Χριστουγέννων, την επομένη και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.

Την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς το προτεινόμενο ωράριο ορίζεται από τις 09:00 έως τις 18:00 για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών κατά την εορταστική περίοδο.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα λειτουργίας είναι προαιρετικό και η τελική απόφαση για την εφαρμογή του ανήκει αποκλειστικά στους εμπόρους και τους εργοδότες των καταστημάτων.

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Με σταδιακά αυξημένη κινητικότητα προετοιμάζεται να υποδεχθεί την εορταστική περίοδο η αγορά, καθώς από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου ξεκινά η εφαρμογή του προτεινόμενου χριστουγεννιάτικου ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών.

Το πρόγραμμα προβλέπει διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ προγραμματίζεται και η λειτουργία τους για τρεις Κυριακές κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στις αγορές για τις γιορτές.

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Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σύμφωνα με την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, με διαφορετικό ωράριο ανά ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου προτείνεται τα μαγαζιά να ανοίξουν από τις 11:00 έως τις 16:00, ενώ στις 20 και 27 Δεκεμβρίου το ωράριο διαμορφώνεται από τις 11:00 έως τις 18:00. Οι συγκεκριμένες ημέρες αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση της αγοραστικής κίνησης, εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες και έχει προηγηθεί η καταβολή των εορταστικών δώρων, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την καταναλωτική δραστηριότητα.

Από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα προτείνεται να λειτουργούν τις περισσότερες καθημερινές με συνεχές ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των καταναλωτών για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Εξαίρεση αποτελεί η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, για την οποία προβλέπεται ωράριο λειτουργίας από τις 09:00 έως τις 16:00.

Τι ισχύει την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Για την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς και για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις τελευταίες αγορές τους πριν από τις γιορτές.

Αντίθετα, κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά και στις 26 Δεκεμβρίου, τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει να μην ανοίξουν τα καταστήματα ούτε στις 2 Ιανουαρίου, την επομένη της Πρωτοχρονιάς.

Πέρα από το εορταστικό ωράριο του Δεκεμβρίου, υπάρχει και εισήγηση για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της περιόδου της Black Friday, ώστε να δοθεί επιπλέον χρόνος στους καταναλωτές για τις αγορές τους.

Υπενθυμίζεται ότι το εορταστικό ωράριο είναι προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό. Η τελική απόφαση για το αν και κατά πόσο θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο πρόγραμμα ανήκει στους ίδιους τους εμπόρους και τους εργοδότες.

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