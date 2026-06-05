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Με δύο πρόσωπα θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες: τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και σταδιακή επιστροφή σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Ο Ιούνιος συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς αστάθειας, χωρίς όμως να χάνει εντελώς το καλοκαιρινό του πρόσωπο. Η σημερινή ημέρα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, αναμένεται γενικά αίθρια στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Σύμφωνα με το meteo.gr, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου οι καταιγίδες δεν αποκλείεται να συνοδευτούν τοπικά και από χαλαζοπτώσεις.

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Η ΕΜΥ, στο ίδιο μοτίβο, προβλέπει για σήμερα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι η αστάθεια θα επεκταθεί κυρίως στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Η βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα, με τους ανέμους να παραμένουν γενικά ήπιοι και τη θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας να φτάνει τους 27 με 29 βαθμούς, ενώ τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκινά με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες μικρής διάρκειας. Το meteo.gr δίνει θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς, ενώ η πρόγνωση που μεταδίδεται για την Αττική από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μπόρες ή και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, με βελτίωση μέσα στη νύχτα.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων κυρίως γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς έως μέτριοι.

Το Σάββατο ο καιρός βελτιώνεται αισθητά. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Κυριακή το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο καλοκαιρινό, με γενικά αίθριο καιρό και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων, όμως η εικόνα θα είναι σαφώς πιο σταθερή. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας στα πελάγη τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ήπια καλοκαιρινή διάθεση. Για τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σύμφωνα με την πρόγνωσή του, κάνει λόγο για «δύο πρόσωπα» του καιρού: μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, αλλά πιο καλοκαιρινές συνθήκες στις νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, εκτιμά ότι από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο η ζέστη θα γίνει πιο αισθητή, με τοπικές τιμές που δεν αποκλείεται να πλησιάσουν τους 35 με 36 βαθμούς.

Με άλλα λόγια, το μοτίβο των επόμενων ημερών είναι σαφές: σήμερα χρειάζεται προσοχή σε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Από το Σάββατο όμως ο καιρός στρέφει σταδιακά προς καλοκαίρι, με περισσότερη ηλιοφάνεια, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και βοριάδες που θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στο Αιγαίο.