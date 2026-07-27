Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει άνοδο της θερμοκρασίας και επάνοδο σε καλοκαιρινές συνθήκες, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ οι θάλασσες θα παραμείνουν κατάλληλες για τις περισσότερες μετακινήσεις.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν διατήρηση της έντονης ζέστης έως το Σάββατο, με μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια μόνο κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.

Η ΕΜΥ και το Meteo προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών λόγω της ξηρότητας και συνιστούν προσοχή στις ευπαθείς ομάδες κατά τις θερμές ώρες.

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Μετά το πέρασμα της πρόσφατης αστάθειας, ο καιρός επιστρέφει σε καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Από απόψε και κυρίως από την Τρίτη, οι θερμές αέριες μάζες θα ανεβάσουν αισθητά τη θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Meteo, αλλά και τις εκτιμήσεις των Θοδωρή Κολυδά και Κλέαρχου Μαρουσάκη, η ζέστη θα κορυφωθεί στα μέσα της εβδομάδας, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν γενικά τα 4-6 μποφόρ, διατηρώντας σχετικά καλές συνθήκες στις περισσότερες θάλασσες.

Απόψε Δευτέρα προς Τρίτη

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Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα παρατηρηθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή σύντομων καταιγίδων μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη δυτικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς. Οι θάλασσες θα είναι γενικά ήρεμες έως λίγο ταραγμένες.

Τρίτη – Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη περισσότερο.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 30 έως 41°C, άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Στον Σαρωνικό και το νότιο Ευβοϊκό οι θάλασσες θα είναι λίγο ταραγμένες.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 27 έως 37°C, άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Τετάρτη

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Η ζέστη παραμένει έντονη, ιδιαίτερα σε ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φθάσει κατά τόπους τους 39 με 41 βαθμούς. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται λίγες απογευματινές μπόρες. Άνεμοι 3-5 μποφόρ, τοπικά 6 στο Αιγαίο. Οι θάλασσες θα παραμείνουν καλές για τις περισσότερες θαλάσσιες μετακινήσεις.

Πέμπτη

Μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια, όμως στα κεντρικά και νότια θα εξακολουθήσει να κάνει πολλή ζέστη με μέγιστες τιμές έως 38-39°C. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ. Τοπικά αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω της ξηρότητας της ατμόσφαιρας.

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Παρασκευή

Ηλιοφάνεια σε όλη σχεδόν τη χώρα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Άνεμοι βόρειοι 4-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι λίγο ταραγμένες κυρίως στα ανατολικά πελάγη.

Σάββατο

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Συνεχίζεται το καλοκαιρινό σκηνικό με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, κοντά στους 37-39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία συνιστά παρακολούθηση των καθημερινών επικαιροποιήσεων της πρόγνωσης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Το Meteo επισημαίνει επίσης ότι η παρατεταμένη ζέστη απαιτεί αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις θερμές ώρες της ημέρας, επαρκή ενυδάτωση και ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους, παιδιά και ευπαθείς ομάδες. Οι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Θοδωρής Κολυδάς συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η επάνοδος της έντονης ζέστης, με πρόσκαιρη μόνο αστάθεια στα βόρεια.

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