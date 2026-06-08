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Με καλοκαιρινή διάθεση, αλλά όχι απολύτως ανέφελη, μπαίνει η εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, χωρίς ένδειξη ακραίου επεισοδίου ζέστης.

Σύμφωνα με την εικόνα που δίνει η ΕΜΥ για τη Δευτέρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Εκεί δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά ορεινά, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

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Στην Αττική, η ημέρα αναμένεται γενικά αίθρια, με θερμοκρασία γύρω στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει για σήμερα μια εικόνα χωρίς ακραίες θερμοκρασίες για την εποχή, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες και ανέμους έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης.

Η Τρίτη 9 Ιουνίου θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό και αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανές κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου, το σκηνικό παραμένει παρόμοιο: γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Για το υπόλοιπο της εβδομάδας, η τάση δείχνει συνέχιση του καλοκαιρινού καιρού, με θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Στην Αθήνα, η εβδομαδιαία πρόγνωση δείχνει μέγιστες γύρω στους 31 με 32 βαθμούς έως την Πέμπτη, μικρή υποχώρηση την Παρασκευή με πιθανότητα καταιγίδων, και ξανά βελτιωμένο καιρό το Σαββατοκύριακο.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε πρόσφατη δημόσια αναφορά του, περιέγραφε έναν ήπιο χαρακτήρα του καιρού, με πρόσκαιρες τοπικές αστάθειες αλλά χωρίς ενδείξεις για κάτι ακραίο, μια εικόνα που συμβαδίζει με τη γενική τάση της εβδομάδας: ζέστη, ήλιος, αλλά και μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά όπου η αστάθεια θα βρίσκει έδαφος.