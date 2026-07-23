Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πολυήμερος καύσωνας που έπληξε τη χώρα με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου υποχωρεί, καθώς ένα ψυχρότερο μέτωπο φέρνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για τοπικά ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της Παρασκευής.

Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο θα διατηρήσουν τις συνθήκες δροσιάς καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Παρά τη μεταβολή του καιρού, η Πολιτική Προστασία εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το ισχυρό κύμα καύσωνα ολοκληρώνεται, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σταθεροποίηση του καιρού με αίθριο ουρανό και φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

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Ο πολυήμερος καύσωνας που ταλαιπώρησε τη χώρα φτάνει στο τέλος του. Μετά τις ακραίες θερμοκρασίες που άγγιξαν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, ένα ψυχρότερο μέτωπο από τα βορειοδυτικά αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για τοπικά ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία επιστρέφει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αθήνα

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Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και θα κυμανθεί γύρω στους 31-32 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4-5 και τοπικά τα 6 μποφόρ, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης βελτιωμένος καιρός, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρήσουν την αίσθηση της δροσιάς.

Παρασκευή: Έρχονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες

Η πιο σημαντική μεταβολή αναμένεται την Παρασκευή. Από τα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, συνοδευόμενα από έντονους κεραυνούς, ισχυρές ριπές ανέμου και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σάββατο: Δροσιά και βοριάδες

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Το Σάββατο οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν έως και 7 μποφόρ, γεγονός που θα κρατήσει τη θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα, με μέγιστες τιμές κοντά στους 30-32 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά.

Κυριακή και αρχές της νέας εβδομάδας

Η εικόνα του καιρού σταθεροποιείται με γενικά αίθριο ουρανό, φυσιολογικές θερμοκρασίες για τα τέλη Ιουλίου και βόρειους ανέμους που θα συνεχίσουν να δροσίζουν κυρίως το Αιγαίο. Οι περισσότεροι μετεωρολόγοι, ανάμεσά τους και ο Θοδωρής Κολυδάς, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το ισχυρό κύμα καύσωνα ολοκληρώνεται χωρίς να διαφαίνεται άμεσα νέα θερμή εισβολή αντίστοιχης έντασης.

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Άνεμοι – Θάλασσες – Προειδοποιήσεις

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο κατά τόπους έως 7 μποφόρ. Οι θάλασσες θα είναι γενικά μέτρια ταραγμένες, ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Παρά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η Πολιτική Προστασία επισημαίνει ότι εξακολουθεί να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των ενισχυμένων ανέμων, οι οποίοι διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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