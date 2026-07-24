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Οι αρχές προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να πλήξουν τις συγκεκριμένες περιοχές τις επόμενες ώρες.

Οι πολίτες οφείλουν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά από το βράδυ της Παρασκευής, με αισθητή βελτίωση να προβλέπεται από το Σάββατο.

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Το 112 ενεργοποιήθηκε για αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι ισχυρές καταιγίδες, η έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τα τοπικά μπουρίνια αναμένεται να πλήξουν τη χώρα τις επόμενες ώρες.

Η επιδείνωση του καιρού, για την οποία είχαν προειδοποιήσει από το πρωί η ΕΜΥ, η Πολιτική Προστασία, το Meteo, αλλά και οι μετεωρολόγοι, βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

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Πού ήχησε το 112

Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στις Περιφερειακές Ενότητες:

Λάρισας

Φθιώτιδας

Μαγνησίας

Σποράδων

Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας

Σκύρου

Το μήνυμα προειδοποιεί για τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για τουλάχιστον δώδεκα ώρες, ζητώντας ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

Στο “κόκκινο” οι πιο επικίνδυνες περιοχές

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται:

στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως Λάρισα και Μαγνησία,

στις Σποράδες,

στην κεντρική και βόρεια Εύβοια,

στα παράλια της Φθιώτιδας,

όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να έχουν μεγάλη διάρκεια και ένταση, συνοδευόμενες από συχνούς κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρές ριπές ανέμου. Δεν αποκλείονται τοπικές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

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Η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες

Όπως είχαμε επισημάνει από το πρωί, η σημερινή ημέρα αποτελεί το πιο δύσκολο σημείο της εβδομάδας.

Στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική) αναμένονται ισχυρές καταιγίδες έως αργά το βράδυ.

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Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως από το απόγευμα και μετά, με μεγαλύτερη ένταση στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Ισχυρές βροχές προβλέπονται επίσης στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ κατά τόπους θα εκδηλωθούν μπουρίνια και θυελλώδεις ριπές ανέμου.

Σταδιακή βελτίωση από το Σάββατο

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Τα έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν από αργά το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο σε Σποράδες, βόρεια και κεντρική Εύβοια, καθώς και σε τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου, θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, ενώ από την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαιρινό σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμό των φαινομένων.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

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Οι Αρχές καλούν τους πολίτες:

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να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων,

να μην επιχειρούν διέλευση από χειμάρρους ή πλημμυρισμένους δρόμους,

να απομακρύνονται από μεγάλα δέντρα, μεταλλικές κατασκευές και παραλίες κατά τη διάρκεια έντονης κεραυνικής δραστηριότητας,

να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΜΥ, της Πολιτικής Προστασίας και του 112.