Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός έως το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει καλοκαιρινός με ζέστη στα ηπειρωτικά και απογευματινές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που θα φτάνουν τα επτά μποφόρ, καθιστώντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις ιδιαίτερα απαιτητικές.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω των καιρικών συνθηκών.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται, δεν αναμένεται γενικευμένος καύσωνας, καθώς το μελτέμι λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός μετριασμού της ζέστης.

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Καλοκαιρινός, αλλά όχι ανέφελος, θα παραμείνει ο καιρός από σήμερα Τετάρτη έως και το Σαββατοκύριακο. Η ζέστη κρατά στα ηπειρωτικά, οι απογευματινές μπόρες επιμένουν κυρίως στα ορεινά και βόρεια, ενώ το Αιγαίο μπαίνει ξανά σε καθεστώς βοριάδων. Το μεγάλο ζήτημα, όμως, είναι διπλό: οι θάλασσες που θα δυσκολέψουν σε αρκετές περιοχές και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, με τη σημερινή πρόγνωση της Πολιτικής Προστασίας να δίνει κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η γενική εικόνα: Καλοκαίρι με παγίδες

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Η ΕΜΥ δίνει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, αλλά με νεφώσεις που θα αναπτυχθούν βαθμιαία στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, φέρνοντας τοπικές βροχές, όμβρους και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Το Meteo συμφωνεί στη βασική εικόνα της αστάθειας, σημειώνοντας ότι στα ηπειρωτικά τα φαινόμενα μπορεί κατά τόπους να είναι έντονα και να συνοδευτούν από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Θερμοκρασίες: Ζέστη, αλλά όχι γενικευμένος καύσωνας

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει, σύμφωνα με την ΕΜΥ, τους 30 με 32 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, με τοπικά 33-34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 29-31 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα. Το Meteo δίνει λίγο υψηλότερες τοπικές τιμές: 34-36 βαθμούς στη Θεσσαλία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 32-33 στα Επτάνησα και 33-34 σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη νότια Κρήτη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σύμφωνα με νεότερη ανάλυση που μεταδίδεται από το Newsbomb, εκτιμά ότι παρά τη μετατόπιση θερμότερων αερίων μαζών προς τα βόρεια Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, η Ελλάδα δεν φαίνεται να μπαίνει στον πυρήνα ενός έντονου ή παρατεταμένου θερμού επεισοδίου. Το μελτέμι στο Αιγαίο λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός μετριασμού των θερμοκρασιών στα ανατολικά και νότια.

Άνεμοι και θάλασσες: Το Αιγαίο θέλει προσοχή

Σήμερα οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, με το Ιόνιο να δίνει δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Το Meteo δίνει στο Αιγαίο βόρειους-βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

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Στον χάρτη θαλασσών του Meteo για σήμερα, οι πιο απαιτητικές θαλάσσιες περιοχές είναι το ανατολικό Κρητικό και το Καρπάθιο με 6 μποφόρ, η θάλασσα Ρόδου με 5 μποφόρ, ενώ αρκετές περιοχές του Ιονίου κινούνται χαμηλότερα, γύρω στα 2 μποφόρ.

Σήμερα, Τετάρτη: Μπόρες στα ηπειρωτικά, ήλιος στα νησιά

Η Τετάρτη ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό, αλλά από το μεσημέρι και μετά τα ηπειρωτικά θα δώσουν νεφώσεις, βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς σύμφωνα με το Meteo. Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.

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Πέμπτη: Ήλιος, αλλά το απόγευμα ξανά αστάθεια

Την Πέμπτη το σκηνικό μένει καλοκαιρινό, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά τη νύχτα, η προσοχή μεταφέρεται στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τον Θερμαϊκό, όπου οι νεφώσεις θα επιμείνουν και βαθμιαία θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βοριάδες θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Παρασκευή: Νέα ενίσχυση βοριάδων και αστάθεια στα βόρεια

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Την Παρασκευή, οι τοπικές βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες θα εμφανιστούν από νωρίς στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τον Θερμαϊκό. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στο Open σύμφωνα με το in.gr, προειδοποιεί για 48ωρο αστάθειας Τετάρτη και Πέμπτη, με πιο έντονα φαινόμενα στα ηπειρωτικά, ενώ από την Παρασκευή βλέπει νέα ενίσχυση των ανέμων, με ριπές που μπορεί να φτάσουν τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σάββατο: Καλοκαιρία, βοριάδες και τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά

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Το Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι μόνες εξαιρέσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα.

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Κυριακή: Πιο καθαρή μέρα, αλλά το Αιγαίο παραμένει μελτεμένιο

Την Κυριακή η εικόνα γίνεται πιο καθαρή. Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα μείνουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7, άρα οι θάλασσες του Αιγαίου θα συνεχίσουν να χρειάζονται προσοχή, ειδικά για μικρά σκάφη και θαλάσσιες μετακινήσεις. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει ουσιαστικά.

Φωτιές: Πού υπάρχει υψηλός κίνδυνος σήμερα

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Για σήμερα Τετάρτη, ο επίσημος χάρτης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δίνει κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τον χάρτη και τη σχετική αποτύπωση των περιοχών, η προσοχή αφορά Αττική, Αργολίδα, Ηράκλειο και Λασίθι, περιοχές σε Εύβοια, Κορινθία και Βοιωτία, καθώς και Μυτιλήνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εκδίδεται καθημερινά, αφορά την πρόβλεψη για την επόμενη ημέρα και περιλαμβάνει πέντε επίπεδα κινδύνου: από χαμηλό έως κατάσταση συναγερμού. Η κατηγορία 3 αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο, που σημαίνει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών και δυσκολότερη αντιμετώπιση όπου συνδυάζονται ξηρή βλάστηση, τοπικοί άνεμοι και δύσκολη μορφολογία εδάφους.

Η ουσία μέχρι το Σαββατοκύριακο

Η εβδομάδα δεν δείχνει γενικευμένο καύσωνα, αλλά δείχνει καλοκαιρινή επιμονή: ζέστη στα ηπειρωτικά, απογευματινή αστάθεια στα ορεινά και βόρεια, και βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν συχνά τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό κρατά πιο ελεγχόμενες τις θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια, αλλά ανεβάζει την επικινδυνότητα σε θάλασσες και φωτιές. Το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά καλό για μετακινήσεις και παραλίες, με δύο αστερίσκους: προσοχή στο μελτέμι του Αιγαίου και αυξημένη εγρήγορση σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και ενισχυμένους βοριάδες.