Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Σαββατοκύριακο επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με θερμοκρασίες στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στα ορεινά ηπειρωτικά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις με μικρά σκάφη.

Η ένταση των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε ανατολικές και νησιωτικές περιοχές, θέτοντας τις αρχές σε κατάσταση επιφυλακής.

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται διατήρηση των καλοκαιρινών συνθηκών χωρίς ενδείξεις για παρατεταμένο καύσωνα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο σταδιακά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το πρώτο καθαρά καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο μετά την πρόσκαιρη αστάθεια των προηγούμενων ημερών φέρνει ήλιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, μελτέμια στο Αιγαίο και θερμοκρασίες που θα κινηθούν κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το βασικό σημείο προσοχής δεν είναι τόσο η ζέστη, όσο οι βοριάδες: κάνουν πιο δύσκολες τις θαλάσσιες μετακινήσεις στο Αιγαίο και ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε ανατολικές και νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

Advertisement

Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει την ίδια γενική εικόνα για το Σάββατο: γενικά αίθριος καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι που στο Αιγαίο φτάνουν έως τα 7 μποφόρ. Αναφέρει επίσης πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως σε βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά, αλλά και πιθανότητα τοπικών φαινομένων στα νότια Δωδεκάνησα τις θερμές ώρες της ημέρας.

Για την Κυριακή 21 Ιουνίου, το σκηνικό παραμένει καλοκαιρινό. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι βοριάδες θα επιμείνουν: 3 με 5 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές και 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά.

Στην Αττική, το Σάββατο κυλά με ηλιοφάνεια, βοριάδες και θερμοκρασίες χωρίς υπερβολές. Το meteo δίνει για το κέντρο της Αθήνας θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα, από το πρωί έως το απόγευμα, 4 έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 30 βαθμούς.

Θάλασσες: Το Αιγαίο θέλει προσοχή

Το Ιόνιο θα είναι σαφώς πιο ήπιο, με ανέμους γενικά χαμηλότερης έντασης, μεταβλητούς ή βορειοδυτικούς έως 4-5 μποφόρ. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο Αιγαίο, όπου οι βοριάδες κρατούν τις θάλασσες ταραγμένες, κυρίως σε Κυκλάδες, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, Κάβο Ντόρο, Καρπάθιο και γύρω από την Κρήτη.

Για πρακτικούς λόγους, αυτό σημαίνει ότι οι μετακινήσεις με μικρά σκάφη, ιστιοπλοϊκά ή φουσκωτά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Ακόμη και χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία, τα 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο αρκούν για να κάνουν τη θάλασσα δύσκολη, ειδικά σε ανοιχτά περάσματα και υπήνεμα-προσήνεμα σημεία νησιών.

Advertisement

Φωτιές: Ο άνεμος είναι ο πραγματικός κίνδυνος

Η ΕΜΥ δεν εμφανίζει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε ισχύ, όμως η Πολιτική Προστασία έχει ενεργό τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου.

Στην Αττική, η Περιφέρεια προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 3, σε περιοχές της Περιφέρειας για το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Advertisement

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εστιάζει ακριβώς σε αυτό: τα ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο, όπως σημειώνει, επηρεάζουν Κυκλάδες, Εύβοια, Αττικοβοιωτία, ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Καρπάθιο. Οι άνεμοι αυτοί δροσίζουν τα ανατολικά, αλλά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

Με απλά λόγια: όχι φωτιές σε ξερά χόρτα, όχι υπαίθριες εργασίες που βγάζουν σπινθήρα, όχι κάψιμο υπολειμμάτων, όχι απροσεξία σε δάση, οικόπεδα και παραθαλάσσιες περιοχές. Το Σαββατοκύριακο δεν έχει ακραία ζέστη, αλλά έχει αέρα — και αυτό στην αντιπυρική περίοδο αρκεί.

Η νέα εβδομάδα: Ζέστη, αλλά όχι καύσωνας

Advertisement

Η Δευτέρα 22 Ιουνίου ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα. Παρόμοια εικόνα δίνει η ΕΜΥ και για την Τρίτη 23 Ιουνίου, με αίθριο καιρό, τοπική αστάθεια σε δυτικά και βόρεια ορεινά και βοριάδες στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, στην ανάλυσή του για την πορεία του καιρού έως τα τέλη Ιουνίου, μιλά για σταδιακή μετάβαση σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες, με θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς σαφή ένδειξη για γενικευμένο και παρατεταμένο καύσωνα στην Ελλάδα. Επισημαίνει επίσης ότι παραμένει πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως σε ορεινές, ηπειρωτικές και βόρειες περιοχές.

Σύμφωνα με την ίδια τάση, Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη αναμένεται να δουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες προς το τέλος του δεκαημέρου. Για την Αθήνα, ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τους 34 βαθμούς γύρω στις 23 Ιουνίου, ενώ αντίστοιχες τιμές κοντά στους 34 βαθμούς δίνονται για Λάρισα και Πάτρα, και περίπου 33 βαθμοί για τη Θεσσαλονίκη.

Advertisement

Το συμπέρασμα

Advertisement

Το Σαββατοκύριακο δεν φέρνει ακραίο καύσωνα. Φέρνει όμως κλασικό καλοκαιρινό καιρό με ήλιο, λίγη αστάθεια στα ορεινά, φυσιολογικές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Το πιο ευαίσθητο κομμάτι είναι διπλό: οι θάλασσες στο Αιγαίο και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Όσο τα μελτέμια κρατούν στα 6-7 μποφόρ, οι παραλίες μπορεί να είναι δροσερές, αλλά η χώρα μπαίνει σε ζώνη αυξημένης επιφυλακής.

Advertisement