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Το καλοκαίρι επιστρέφει, όχι όμως χωρίς παγίδες. Η θερμοκρασία δεν δείχνει να οδηγείται σε ακραίο καύσωνα, όμως οι άνεμοι θα είναι το βασικό στοιχείο των επόμενων ημερών. Από την Πέμπτη και κυρίως από την Παρασκευή, τα μελτέμια παίρνουν θέση στο Αιγαίο, με εντάσεις 6 και τοπικά 7 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης φωτιάς σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Η εικόνα που προκύπτει από την ΕΜΥ, το meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αλλά και τις νεότερες αναλύσεις Κολυδά και Μαρουσάκη, είναι σαφής: περιορισμός της αστάθειας, θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά ενίσχυση των βοριάδων στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι η χώρα δεν μπαίνει σε γενικευμένο και παρατεταμένο καύσωνα, αλλά σε σχετικά ζεστό μοτίβο, με πιθανές απογευματινές μπόρες κυρίως σε ηπειρωτικά, ορεινά και βόρεια τμήματα.

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, από την πλευρά του, περιγράφει την αλλαγή με καθαρό τρόπο: η αστάθεια υποχωρεί από την Παρασκευή και τη θέση της παίρνουν τα μελτέμια. Αυτό είναι και το σημείο-κλειδί για την αντιπυρική επιφυλακή. Δεν είναι μόνο η ζέστη. Είναι ο άνεμος που μπορεί να μετατρέψει μια μικρή εστία σε ανεξέλεγκτο μέτωπο.

Πέμπτη 18 Ιουνίου: Βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το πρωί σε Σποράδες και Εύβοια. Από το μεσημέρι και το απόγευμα, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ στα ορεινά —κυρίως της Πελοποννήσου— δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33.

Παρασκευή 19 Ιουνίου: Το μελτέμι γίνεται ο πρωταγωνιστής

Την Παρασκευή η αστάθεια περιορίζεται αισθητά. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με κάποιες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου το πρωί μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Εδώ αρχίζει και το πιο ευαίσθητο κομμάτι για τις φωτιές: ανατολική Στερεά, Εύβοια, Αττική, Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και περιοχές της Κρήτης που επηρεάζονται από βοριάδες θα χρειαστούν αυξημένη προσοχή. Με 6 και 7 μποφόρ, κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα γίνεται δυνητικά επικίνδυνη.

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Σάββατο 20 Ιουνίου: Καλοκαιρινή εικόνα, αλλά με αέρα

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου μπορεί να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι παραμένουν το βασικό πρόβλημα: στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα.

Κυριακή 21 Ιουνίου: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, επιμονή των βοριάδων

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Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Εκεί δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Πιο ζεστή εκκίνηση εβδομάδας

Για τη Δευτέρα η τάση δείχνει νέα άνοδο της θερμοκρασίας, με τον Θοδωρή Κολυδά να τοποθετεί τις υψηλότερες τιμές γύρω στις 22–23 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με περισσότερο καλοκαιρινή αίσθηση, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται μέχρι στιγμής γενικευμένος καύσωνας.

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Το πρόβλημα παραμένει το ίδιο: όπου οι βοριάδες διατηρηθούν ενισχυμένοι, ο κίνδυνος για πυρκαγιές θα παραμένει αυξημένος. Η Πολιτική Προστασία εκδίδει καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος αφορά το επόμενο 24ωρο και κατηγοριοποιεί τον κίνδυνο από χαμηλό έως κατάσταση συναγερμού. Ο τελευταίος διαθέσιμος χάρτης στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας ισχύει για τις 17 Ιουνίου, ενώ το αρχείο χαρτών ενημερώνεται καθημερινά.

Θερμοκρασίες κοντά στους 34 βαθμούς

Ως προς τις θερμοκρασίες, η εικόνα θα είναι καθαρά καλοκαιρινή, αλλά χωρίς γενικευμένο καύσωνα. Την Πέμπτη ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες να κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα. Από την Κυριακή αρχίζει μικρή άνοδος, η οποία θα γίνει πιο αισθητή τη Δευτέρα και κυρίως προς τις 22-23 Ιουνίου, όταν σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη οι μέγιστες θα πλησιάσουν ή θα ξεπεράσουν τοπικά τους 33-34 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα μπει σε θερμότερο και πιο ξηρό μοτίβο, με τον άνεμο όμως —και όχι μόνο τη θερμοκρασία— να παραμένει ο βασικός πολλαπλασιαστής κινδύνου για τις φωτιές.

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Το συμπέρασμα

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Το επόμενο πενθήμερο δεν είναι «καύσωνας», είναι όμως ένα διάστημα με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά και —κυρίως— ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο. Αυτό το τελευταίο είναι το στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε: τα 6-7 μποφόρ δεν είναι απλώς πρόβλημα για τα μποφόρ στα δελτία καιρού. Είναι παράγοντας υψηλής επικινδυνότητας για τις φωτιές.

Από την Πέμπτη έως και τη Δευτέρα, η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη όχι μόνο στον υδράργυρο, αλλά και στον άνεμο. Γιατί πολλές φορές, αυτός είναι που γράφει την πραγματική ένταση του καλοκαιρινού κινδύνου.

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