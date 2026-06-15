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Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Στα ηπειρωτικά θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, ενώ η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η πρόγνωση του καιρού

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο βόρειοι με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το μεσημέρι της Τρίτης μόνο στα βουνά της Μακεδονίας και Θράκης θα σημειωθούν κάποιες βροχές, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια από τα βόρεια μέχρι και τα κεντρικά της Πελοποννήσου.

Την Πέμπτη λιγότερη αστάθεια και μέχρι τις 24/6 δεν θα έχουμε κάτι το σημαντικό παρά μόνο κάποιες βροχές στα βουνά της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας.

Τετάρτη και Πέμπτη η θερμοκρασία θα πέσει 4 με 5 βαθμούς σε σχέση με τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Να σημειωθεί ότι από 19 έως και 22/6 στην κεντρική Ευρώπη θα έχουμε κύμα καύσωνα και μάλιστα παρατεταμένο σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία και τα ανατολικά τμήματα της Ισπανίας.

Στο ίδιο κλίμα, ο Θοδωρής Κολυδάς δίνει το στίγμα μιας πιο σταθερής και καλοκαιρινής περιόδου, επισημαίνοντας ότι το κύμα αστάθειας υποχωρεί σταδιακά και ότι δεν διαφαίνεται κάποιο οργανωμένο σύστημα ικανό να φέρει εκτεταμένες ή αξιόλογες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται κυρίως σε πεδινές και ηπειρωτικές περιοχές.