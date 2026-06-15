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Με ήλιο, ζέστη και θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 35 βαθμούς Κελσίου μπαίνει η νέα εβδομάδα, μετά το σύντομο διάστημα αστάθειας των προηγούμενων ημερών. Η γενική εικόνα, σύμφωνα με ΕΜΥ, meteo.gr, Θοδωρή Κολυδά και Κλέαρχο Μαρουσάκη, είναι καθαρά καλοκαιρινή, χωρίς οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και κυρίως από την Τετάρτη.

Η Δευτέρα 15 Ιουνίου θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ηπειρωτικά θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, ενώ η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο βόρειοι με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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Σύμφωνα με το meteo.gr, η ημέρα θα έχει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Στερεάς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες στα ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.

Ο Θοδωρής Κολυδάς δίνει το στίγμα μιας πιο σταθερής και καλοκαιρινής περιόδου, επισημαίνοντας ότι το κύμα αστάθειας υποχωρεί σταδιακά και ότι δεν διαφαίνεται κάποιο οργανωμένο σύστημα ικανό να φέρει εκτεταμένες ή αξιόλογες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται κυρίως σε πεδινές και ηπειρωτικές περιοχές.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για την Αθήνα, όπου η Δευτέρα αναμένεται κυρίως αίθρια, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κατά τόπους πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, είναι πιθανές πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα και θα φτάσει ξανά στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς.

Από την Τετάρτη 17 Ιουνίου επιστρέφει η απογευματινή αστάθεια. Ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, όμως σταδιακά στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και τις θερμές ώρες της ημέρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, όπου δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση καλοκαιρινός, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται κυρίως στα ορεινά, ενώ στα νότια ορεινά είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου η εικόνα θα είναι παρόμοια: γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Με λίγα λόγια, η εβδομάδα ξεκινά με ζέστη και ήλιο, αλλά όχι με εικόνα καύσωνα διαρκείας. Οι μπόρες περιορίζονται κυρίως στα ορεινά και στις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ το πιο αισθητό στοιχείο από τα μέσα της εβδομάδας θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο και η μικρή ανάσα δροσιάς σε κεντρικά και βόρεια.