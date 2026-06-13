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Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ

Με ένα σύντομο αλλά αισθητό διάλειμμα από τη ζέστη κυλά το Σαββατοκύριακο, καθώς η ψυχρότερη αέρια μάζα που κατεβαίνει από τα βόρεια φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας. Το σκηνικό, ωστόσο, δεν θυμίζει γενικευμένη κακοκαιρία μεγάλης διάρκειας, αλλά περισσότερο ένα επεισόδιο θερινής αστάθειας, με γρήγορη βελτίωση και επιστροφή σε πιο ήπιες, καλοκαιρινές συνθήκες από τη Δευτέρα.

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Η ημέρα, Σάββατο 13 Ιουνίου, ξεκινά με αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες, και βαθμιαία βελτίωση στη συνέχεια.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα φαινόμενα αναμένονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά του Βορείου Αιγαίου, Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια και Ανατολική Στερεά, ενώ πιθανές μπόρες δεν αποκλείονται στα ορεινά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Σε Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες μπορεί να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα παίξουν επίσης ρόλο στο σημερινό σκηνικό.

Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες μπορεί να φτάσουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ, με ριπές έως περίπου 70 χλμ./ώρα. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία υποχωρεί κυρίως στα ανατολικά, με τις μέγιστες γενικά κοντά στους 26 με 29 βαθμούς, αναλόγως περιοχής.

Στην Αττική, το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών και γρήγορη βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.

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Ο Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει τη μεταβολή ως αποτέλεσμα ψυχρότερου αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, στοιχείο που ενισχύει την αστάθεια και ευνοεί την ανάπτυξη νεφώσεων, βροχών και καταιγίδων.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι το Σάββατο η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πιο γενικευμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ τονίζει πως δεν πρόκειται για ομοιόμορφη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, αλλά για επεισόδιο θερινής αστάθειας, με προσοχή κυρίως στις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις απότομες ριπές ανέμου.

Ανάλογη εικόνα έδινε τις προηγούμενες ημέρες και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας για μπόρες, καταιγίδες και γενικευμένη αστάθεια, με έμφαση στις επικίνδυνες ώρες των έντονων φαινομένων και στην πιθανότητα να επηρεαστεί και η Αττική από την πρόσκαιρη μεταβολή.

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Κυριακή: Καλύτερος καιρός, αλλά με τοπικές νεφώσεις

Την Κυριακή 14 Ιουνίου το σκηνικό βελτιώνεται αισθητά. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Πελοπόννησο προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

Με απλά λόγια, η Κυριακή θα είναι σαφώς πιο «βολική» για μετακινήσεις και εξωτερικές δραστηριότητες, με την υποσημείωση ότι στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και κυρίως στην Πελοπόννησο δεν αποκλείονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες μέσα στην ημέρα.

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Από Δευτέρα: Επιστροφή σε πιο καθαρό καλοκαιρινό μοτίβο

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Την Τρίτη 16 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μόνο στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ήπια ανοδική της πορεία.

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Την Τετάρτη 17 Ιουνίου αναμένονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, στοιχείο που δείχνει ότι η αστάθεια δεν εξαφανίζεται πλήρως, αλλά περιορίζεται περισσότερο σε ορεινές και βόρειες περιοχές.



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Η ουσία

Το Σάββατο θέλει προσοχή κυρίως σε Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, όπου οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ριπές ανέμου μπορεί πρόσκαιρα να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η Κυριακή φέρνει βελτίωση, με τοπικές μόνο εξαιρέσεις. Από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, το καλοκαίρι ξαναπαίρνει τον έλεγχο, με περισσότερη ηλιοφάνεια, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα ορεινά.

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