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Δημοσιογραφική επιμέλεια Τέρενς Κουίκ

Μετά το σύντομο πέρασμα αστάθειας, ο καιρός επανέρχεται από σήμερα Κυριακή σε πιο ήρεμη τροχιά, με γενικά αίθριες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα επιμείνουν πρόσκαιρα, ενώ από τη Δευτέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει και πάλι, φέρνοντας περισσότερο καλοκαίρι στο σκηνικό της νέας εβδομάδας.

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Στην Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι στα ορεινά, χωρίς όμως να πρόκειται για γενικευμένη μεταβολή



Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι στα δυτικά και στα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθεί το βόρειο ρεύμα, με εντάσεις που τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με θερμοκρασία κοντά στους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τον υδράργυρο επίσης γύρω στους 31 βαθμούς.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από το Meteo, που βλέπει ηλιοφάνεια στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασίες σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα.

Τι αλλάζει από Δευτέρα

Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο καλοκαιρινό. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι, όμως η γενική εικόνα θα είναι σαφώς βελτιωμένη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά μπορεί να αγγίξει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι κατά βάση ασθενείς έως μέτριοι, με δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα στα νότια και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Την Τρίτη 16 Ιουνίου, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, αναμένονται παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά.

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, η ΕΜΥ βλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εκεί, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και μπορεί να φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο στα βορειοανατολικά.

Κολυδάς: Σταδιακή άνοδος, χωρίς σήμα για ακραία ζέστη

Ο Θοδωρής Κολυδάς, αναλύοντας τα προγνωστικά δεδομένα για την Αθήνα, σημειώνει ότι μετά την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας στις 13 και 14 Ιουνίου, ακολουθεί σταδιακή άνοδος. Οι μέγιστες τιμές επιστρέφουν κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς από τις 15 Ιουνίου και μετά.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, προς το τέλος του δεκαημέρου αυξάνεται η πιθανότητα για θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών, χωρίς όμως να υπάρχει σαφές σήμα για ακραία ζέστη.

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Παράλληλα, η πιθανότητα για φαινόμενα εμφανίζεται χαμηλότερη από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου, με μικρή και πιο αβέβαιη πιθανότητα τοπικής αστάθειας γύρω στις 17 με 20 Ιουνίου.

Μαρουσάκης: Από την Κυριακή πιο ήρεμος και ζεστός καιρός

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, σύμφωνα με την οποία η αστάθεια των προηγούμενων ημερών περιορίζεται και από την Κυριακή η χώρα επιστρέφει σε πιο ήρεμο και ζεστό καιρό.

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Ο μετεωρολόγος του OPEN επισημαίνει ότι οι βοριάδες θα παραμείνουν, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Για τη νέα εβδομάδα, η τάση δείχνει επιστροφή σε πιο σταθερό καλοκαιρινό μοτίβο, με άνοδο της θερμοκρασίας και χωρίς οργανωμένη κακοκαιρία στον ορίζοντα.

Η γενική εικόνα

Το συμπέρασμα για την Κυριακή και τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας είναι καθαρό: ο καιρός βελτιώνεται, η θερμοκρασία ανεβαίνει και το καλοκαίρι επιστρέφει με πιο σταθερό βηματισμό.

Το μόνο σημείο προσοχής παραμένουν οι τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας και οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, κυρίως για όσους ταξιδεύουν ακτοπλοϊκώς ή βρίσκονται σε νησιωτικές περιοχές.

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