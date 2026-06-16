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Καλοκαιρινός θα παραμείνει ο καιρός σήμερα Τρίτη και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, αλλά και με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά. Από την Πέμπτη οι βοριάδες ενισχύονται στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ το Σαββατοκύριακο το σκηνικό δείχνει γενικά αίθριο, με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά και με τα μελτέμια να κρατούν πιο συγκρατημένες τις θερμοκρασίες στα ανατολικά.

Πιό αναλυτικά:

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Γενικά καλός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την ΕΜΥ να προβλέπει σχεδόν αίθριες συνθήκες, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Στα ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Το Meteo δίνει επίσης καθαρά καλοκαιρινή εικόνα για τα μεγάλα αστικά κέντρα, με ηλιοφάνεια στην Αθήνα και αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες στο κέντρο των δύο πόλεων εμφανίζονται κοντά στους 34 βαθμούς.

Η εξέλιξη έως την Κυριακή

Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, όμως μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα κεντρικά και βόρεια δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε καλοκαιρινά επίπεδα, έως 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

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Την Πέμπτη η αστάθεια θα μετατοπιστεί σε περισσότερες περιοχές. Τοπικές βροχές αναμένονται αρχικά στις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ μέσα στην ημέρα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή το σκηνικό βελτιώνεται. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

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Την Κυριακή ο καιρός θα διατηρηθεί σε γενικά καλοκαιρινή τροχιά, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές μπόρες δεν αποκλείονται στα ορεινά, χωρίς όμως να προκύπτει οργανωμένη κακοκαιρία. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν το βασικό χαρακτηριστικό, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τη ζέστη να επανέρχεται σταδιακά από την αρχή της νέας εβδομάδας.

Τι λένε Κολυδάς και Μαρουσάκης

Ο Θοδωρής Κολυδάς βλέπει μια σύντομη περίοδο αστάθειας κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη, με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, η γενική τάση παραμένει καλοκαιρινή, με επιστροφή σε θερμότερο και πιο ξηρό σκηνικό προς το τέλος του δεκαημέρου. Για Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί ανοδικά ξανά τις επόμενες ημέρες.

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, από την πλευρά του, μιλά για αρκετή ζέστη έως και την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 35, 36 ή ακόμη και 37 βαθμούς. Από την Πέμπτη, σύμφωνα με την εκτίμησή του, μια ψυχρότερη αέρια μάζα θα φέρει μπόρες και καταιγίδες στον ηπειρωτικό κορμό, ενώ από την Παρασκευή η αστάθεια θα υποχωρήσει και θα ενισχυθούν τα μελτέμια.

Συμπέρασμα: η εβδομάδα κυλά με καθαρά καλοκαιρινό πρόσωπο, χωρίς οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά με τοπική απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και με τους βοριάδες στο Αιγαίο να γίνονται ο βασικός παράγοντας του καιρού από την Πέμπτη και μετά.

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