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Με θερμοκρασίες γύρω στα κανονικά ή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή, αλλά και με επιμονή των βοριάδων στο Αιγαίο, θα κυλήσουν η Πέμπτη, η Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο και η αρχή της νέας εβδομάδας. Η ΕΜΥ δίνει γενικά αίθριο καιρό, όμως τις θερμές ώρες της ημέρας θα επιμένουν τοπικές μπόρες ή όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και στα ορεινά, ενώ το μελτέμι ανεβάζει τον βαθμό προσοχής σε θάλασσες και δασικές περιοχές.

Η βασική εικόνα δεν δείχνει οργανωμένη κακοκαιρία. Δείχνει κλασικό καλοκαιρινό μοτίβο Ιουνίου: ήλιος στις περισσότερες περιοχές, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά και βοριάδες που στο Αιγαίο θα επιμένουν στα 6 με 7 μποφόρ. Ο Θοδωρής Κολυδάς, στη συνολική του εκτίμηση για τις επόμενες δύο εβδομάδες, μιλά για σχετικά ζεστό καιρό, αλλά όχι για σαφές σήμα γενικευμένου και παρατεταμένου καύσωνα στην Ελλάδα, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

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Πέμπτη 18 Ιουνίου: ήλιος, αλλά και απογευματινές μπόρες

Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός ξεκινά γενικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι και μετά αναπτύσσονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, με βελτίωση αργότερα.

Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά τους 33, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κινηθούν στους 27 με 29 και στα νοτιοανατολικά τοπικά στους 30 βαθμούς. Στην Αττική η ΕΜΥ δίνει 21 με 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη 18 με 31 βαθμούς.

Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου δίνει αντίστοιχη εικόνα: τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα κυρίως στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή, Αττική 24 με 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και Θεσσαλονίκη 22 με 33 βαθμούς.

Παρασκευή 19 Ιουνίου: καλύτερος καιρός, αλλά όχι τελείως στεγνός

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το πρωί, τοπικές βροχές αναμένονται στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και στην ανατολική Θεσσαλία. Από το μεσημέρι και το απόγευμα, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια.

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Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ουσιαστικά, μένοντας κοντά στα επίπεδα της Πέμπτης.

Σάββατο 20 Ιουνίου: καλοκαιρινό, με λίγες μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά

Το Σάββατο θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όμως θα εμφανιστούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

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Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 21 Ιουνίου: μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, επιμένει το μελτέμι

Την Κυριακή το σκηνικό παραμένει καλοκαιρινό. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις θερμές ώρες της ημέρας κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

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Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, χωρίς όμως να μιλάμε για καύσωνα.

Δευτέρα 22 Ιουνίου και νέα εβδομάδα: ίδιο μοτίβο, ήλιος – μπόρες – βοριάδες

Η νέα εβδομάδα ξεκινά χωρίς μεγάλη αλλαγή. Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βάζει επίσης στο κάδρο τη μετάβαση από την αστάθεια προς τα μελτέμια: μετά το διήμερο Τετάρτης-Πέμπτης, η αστάθεια περιορίζεται και από Πέμπτη απόγευμα προς Παρασκευή αρχίζουν οι δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο, κάτι που ανεβάζει και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Θάλασσες και άνεμοι: προσοχή στο Αιγαίο

Το Αιγαίο είναι το βασικό σημείο προσοχής. Η ΕΜΥ δίνει βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο από την Πέμπτη έως και τη Δευτέρα, ενώ ο χάρτης θαλασσών του meteo για την Πέμπτη δείχνει 6 μποφόρ σε Κάβο Ντόρο, Καρπάθιο, Κεντρικό Αιγαίο, Νότιο Ευβοϊκό, Νοτιοανατολικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, 5 μποφόρ στον Σαρωνικό και χαμηλότερες εντάσεις στο Ιόνιο.

Αυτό σημαίνει ότι για μικρά σκάφη, ιστιοπλοϊκά και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις χρειάζεται προσοχή κυρίως στις Κυκλάδες, στο Κάβο Ντόρο, στο Καρπάθιο και στα νότια τμήματα του Αιγαίου. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι σαφώς πιο ήπιοι, κυρίως 3 με 4 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις κατά διαστήματα.

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Κίνδυνος πυρκαγιάς: η «κίτρινη» προειδοποίηση

Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο της ημέρας είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Για σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς δίνει υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σε Μυτιλήνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, καθώς και σε Ηράκλειο και Λασίθι.

Η κατηγορία 3 σημαίνει υψηλό κίνδυνο: είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών και κάποιες από αυτές μπορεί να είναι δύσκολες στην αντιμετώπιση εφόσον βοηθήσουν οι τοπικές συνθήκες, όπως η μορφολογία του εδάφους και οι άνεμοι. Με τους βοριάδες στο Αιγαίο να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, η προσοχή πρέπει να είναι αυξημένη, ειδικά σε δασικές και περιαστικές περιοχές.

Συμπέρασμα

Δεν πάμε σε κακοκαιρία, ούτε σε γενικευμένο καύσωνα. Πάμε σε ένα καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό, με θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 33 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, λίγες τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και δυνατούς βοριάδες στο Αιγαίο. Το μεγάλο «αλλά» είναι οι φωτιές: όπου ο άνεμος συναντά ξηρή βλάστηση και υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να γίνει επικίνδυνη.