Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός για την εβδομάδα που ξεκινά χαρακτηρίζεται από γενικά αίθριο σκηνικό με ηλιοφάνεια, ενώ αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά στους 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι.

Οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την ξηρασία αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας, θέτοντας την Πολιτική Προστασία σε επιφυλακή.

Παράλληλα, στις ορεινές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δεν αναμένονται φαινόμενα γενικευμένου καύσωνα ή οργανωμένης κακοκαιρίας έως το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με τις τρέχουσες προγνώσεις.

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Η Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει την εβδομάδα με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό: ήλιος στις περισσότερες περιοχές, θερμοκρασίες που ανεβαίνουν στα ηπειρωτικά και μελτέμια που επιμένουν στο Αιγαίο. Η αστάθεια δεν εξαφανίζεται τελείως, αλλά περιορίζεται κυρίως σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές τις θερμές ώρες της ημέρας. Το βασικό σημείο προσοχής, όμως, είναι ο συνδυασμός βοριάδων και ξηρότητας, που ανεβάζει τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές.

Κυριακή: Ήλιος, μελτέμια και τοπικές μπόρες στα βόρεια

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Η ΕΜΥ και το meteo συγκλίνουν σε μία εικόνα γενικά αίθριου καιρού για την Κυριακή, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι είναι πιθανές στα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά, ενώ στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείεται πρόσκαιρη αστάθεια.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ιονίου θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ακόμη και τους 35. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι χαμηλότερη, κοντά στους 27 με 29 βαθμούς, ενώ στα νοτιοανατολικά θα φτάσει τοπικά τους 30 με 32 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με βοριάδες που πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας περίπου από 22 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και θερμοκρασία περίπου έως 32 βαθμούς.

Οι άνεμοι και οι θάλασσες: Το Αιγαίο θέλει προσοχή

Το πιο έντονο στοιχείο της ημέρας είναι οι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν 4 με 6 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα πρόσκαιρα 5 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι αρχικά θα είναι ασθενέστεροι, αλλά από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επιμένει ιδιαίτερα στο μελτέμι, σημειώνοντας ότι στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια, στην Αττικοβοιωτία, στην ανατολική Πελοπόννησο, στο νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και στο Καρπάθιο οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, με εντάσεις που τοπικά μπορεί να αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ταραγμένες θάλασσες, ιδιαίτερα σε ανοιχτά περάσματα του Αιγαίου, και προσοχή για μικρά σκάφη και θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Φωτιά: Ποιες περιοχές είναι στο «κίτρινο»

Σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, για την Κυριακή 21 Ιουνίου υπάρχει υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 3, σε αρκετές περιοχές. Η Πολιτική Προστασία έχει αναρτημένο τον χάρτη για την ημέρα, ενώ η κατηγορία 3 αντιστοιχεί σε «υψηλό κίνδυνο».

Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία. Αυξημένη επικινδυνότητα προβλέπεται επίσης για Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Εύβοια και Φθιώτιδα.

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Με απλά λόγια: σήμερα δεν είναι ημέρα για καύσεις, εργασίες με σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές κοντά σε ξηρή βλάστηση ή οποιαδήποτε απροσεξία στην ύπαιθρο. Οι άνεμοι δεν συγχωρούν.

Η ΕΜΥ δεν έχει έκτακτο δελτίο, αλλά η προσοχή μένει

Δεν υπάρχει σε ισχύ προειδοποίηση καιρού από την ΕΜΥ, όμως αυτό δεν ακυρώνει την ανάγκη προσοχής. Οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, οι απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά και ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς δημιουργούν ένα τριπλό πεδίο επιφυλακής: θάλασσα, βουνό, ξηρή βλάστηση.

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Δευτέρα 22 Ιουνίου: Ήλιος, αλλά με απογευματινή αστάθεια

Η νέα εβδομάδα ξεκινά χωρίς ουσιαστική αλλαγή. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στα δυτικά, με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να προσεγγίζουν τοπικά τους 35 βαθμούς.

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Τρίτη 23 Ιουνίου: Η αστάθεια ανεβαίνει στα ορεινά

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Την Τρίτη ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Εκεί αναμένονται τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα.

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Λίγη κάμψη στο μελτέμι, ίδια εικόνα στα ηπειρωτικά

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Την Τετάρτη η χώρα μένει σε γενικά αίθριο σκηνικό. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όμως, τα ηπειρωτικά – κυρίως τα ορεινά – θα ξαναδώσουν τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα, με ζέστη στα ηπειρωτικά αλλά χωρίς ένδειξη γενικευμένου καύσωνα.

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Παραμένει το μοτίβο «ήλιος – μπόρες – βοριάδες»

Για την Πέμπτη, η προγνωστική εικόνα της ΕΜΥ δείχνει και πάλι γενικά αίθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το μοτίβο παραμένει γνώριμο: ήλιος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά και βόρειοι άνεμοι, με μικρότερη ένταση σε σχέση με την αρχή της εβδομάδας.

Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να υποχωρεί ουσιαστικά. Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα παραμείνουν σε καλοκαιρινά επίπεδα, με τις πιο ζεστές περιοχές να είναι ξανά τα δυτικά, τα κεντρικά και οι κλειστές πεδινές ζώνες.

Παρασκευή και Σαββατοκύριακο: Η τάση μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Προς την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, η εικόνα παραμένει καλοκαιρινή, με αρκετή ηλιοφάνεια και βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Η αξιοπιστία της πρόγνωσης μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε χρονικά, όμως τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δείχνουν οργανωμένη κακοκαιρία ή γενικευμένο κύμα καύσωνα. Η βασική τάση είναι θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά, με τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές, ηπειρωτικές και βόρειες περιοχές τις θερμές ώρες.

Ο Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει μια «ήπια θερμότερη τάση» έως τα τέλη Ιουνίου, χωρίς σαφή ένδειξη για γενικευμένο και παρατεταμένο καύσωνα στην Ελλάδα. Παράλληλα, επιμένουν οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές.

Η ουσία της εβδομάδας

Η εβδομάδα θα κυλήσει με καθαρό καλοκαιρινό πρόσωπο, αλλά όχι χωρίς παγίδες. Στα ηπειρωτικά, η ζέστη θα είναι αισθητή, με μέγιστες γύρω στους 34 με 35 βαθμούς στις πιο θερμές περιοχές. Στο Αιγαίο, τα μελτέμια θα κρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά θα δυσκολεύουν τις θάλασσες. Στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά, οι απογευματινές μπόρες θα παραμένουν στο πρόγραμμα.

Και πάνω απ’ όλα, η φωτιά: με βοριάδες, ξηρή βλάστηση και κατηγορία κινδύνου 3 σε πολλές περιοχές, η Κυριακή και οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας απαιτούν αυξημένη προσοχή.