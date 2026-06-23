Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει καλοκαιρινές συνθήκες με θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ η χώρα παραμένει εκτός του ευρωπαϊκού καύσωνα χάρη στα μελτέμια.

Τοπική αστάθεια με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας κατά τις απογευματινές ώρες.

Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές, με την Πολιτική Προστασία να συστήνει αυξημένη προσοχή και αποφυγή επικίνδυνων δραστηριοτήτων.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, απαιτώντας προσοχή από τους λουόμενους και τα μικρά σκάφη σε εκτεθειμένες ακτές.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα έως το τέλος της εβδομάδας, παρά την παρουσία των ισχυρών βοριάδων.

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Η Τρίτη 23 Ιουνίου κυλά με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά όχι με συνθήκες καύσωνα. Η εικόνα που δίνουν ΕΜΥ και Meteo συγκλίνει σε ζέστη έως 35-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, μελτέμι στο Αιγαίο, τοπική αστάθεια στα ορεινά και αυξημένη προσοχή για φωτιές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πραγματικά το μεγαλύτερο «καμπανάκι» της ημέρας αφορά τις φωτιές. Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας για την Τρίτη 23 Ιουνίου δείχνει υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, σε Αττική, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Π.Ε. Ρόδου, Κρήτη, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, καθώς και σε Λέσβο/Μυτιλήνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο.

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Η Ελλάδα μένει, προς το παρόν, έξω από τον σκληρό πυρήνα του ευρωπαϊκού καύσωνα. Το στοιχείο που θα χαρακτηρίσει τις επόμενες ημέρες δεν είναι τόσο η ακραία θερμοκρασία, όσο ο συνδυασμός ζέστης, ξηρής βλάστησης και βοριάδων, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σήμερα, Τρίτη, σύμφωνα με το Meteo, ο καιρός θα είναι άστατος στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, κυρίως στα ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, τους 32-34 σε Μακεδονία και Θράκη, τους 33-35 στη Θεσσαλία και τους 34-36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες θα κινηθούν έως 32-33 βαθμούς, ενώ σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες θάλασσες δεν θα έχουν απαγορευτικές συνθήκες, όμως στο νότιο Αιγαίο, στο Κρητικό, στο Καρπάθιο και γύρω από τα Δωδεκάνησα χρειάζεται προσοχή από μικρά σκάφη και λουόμενους σε εκτεθειμένες ακτές.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 22 έως 33-34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα αυξηθούν το μεσημέρι και δεν αποκλείονται όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 22 έως 30-31 βαθμούς.

Η ΕΜΥ δίνει για την Τρίτη γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία και τοπικές βροχές το πρωί. Το απόγευμα, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, με θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.

Την Τετάρτη, το σκηνικό δεν αλλάζει θεαματικά. Αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά.

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Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι βοριάδες θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή, στα βόρεια θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Το Σάββατο οι βοριάδες φαίνεται ότι θα επιμείνουν, με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33-34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35-36 βαθμούς.

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι ο καύσωνας που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας έως τα τέλη της εβδομάδας. Τα μελτέμια λειτουργούν ως «φυσικό φρένο», κρατώντας την Ελλάδα σε καλοκαιρινές, αλλά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Θοδωρής Κολυδάς μιλά για σχετικά ζεστό καιρό, όχι όμως για ακραία θερμή περίοδο. Η αστάθεια θα παραμείνει κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, περισσότερο σε ορεινές, ηπειρωτικές και βόρειες περιοχές, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με βοριάδες, ξηρή βλάστηση και πιθανές απογευματινές καταιγίδες, καθώς όπου σημειωθούν κεραυνοί σε δάση και δασικές εκτάσεις ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αυξάνεται. Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι κατά την αντιπυρική περίοδο αποφεύγουμε θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, δεν καίμε ξερά χόρτα ή κλαδιά, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές σε δάση ή κοντά σε ξερή βλάστηση και δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα.

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Το συμπέρασμα της εβδομάδας είναι καθαρό: καλοκαιρινός καιρός, φυσιολογική ζέστη, όχι καύσωνας, αλλά μελτέμια και ξηρότητα που κρατούν ψηλά την επιφυλακή για φωτιές. Οι βροχές στα ορεινά δεν αρκούν για να μειώσουν ουσιαστικά τον κίνδυνο, ειδικά σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, ανατολική Πελοπόννησο και νησιά του Αιγαίου.