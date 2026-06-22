Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός για την τρέχουσα εβδομάδα διατηρείται καλοκαιρινός με θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς και χωρίς ενδείξεις γενικευμένου καύσωνα.

Παρά τον αίθριο καιρό, η συνύπαρξη της ζέστης με τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν προσοχή στους πολίτες λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε ανατολικές περιοχές και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

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Με καλοκαιρινό καιρό μπαίνει η εβδομάδα, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει σήμα γενικευμένου καύσωνα για την Ελλάδα. Το βασικό μοτίβο, σύμφωνα με τη διασταύρωση ΕΜΥ, Meteo, Κολυδά και Μαρουσάκη, είναι καθαρό: θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά που θα φτάνουν κατά τόπους τους 35 με 36 βαθμούς, βοριάδες στο Αιγαίο που θα αγγίζουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, και απογευματινή αστάθεια κυρίως σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές. Το μεγάλο «καμπανάκι» αφορά τις φωτιές, καθώς η ζέστη σε συνδυασμό με τα μελτέμια ανεβάζει την επικινδυνότητα, ειδικά σε ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η εικόνα που δίνει ο Θοδωρής Κολυδάς είναι για «σχετικά ζεστό καιρό», αλλά όχι για ακραία θερμή περίοδο, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων αστάθειας κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας σε ηπειρωτικά, ορεινά και βόρεια τμήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επιμένει στα μελτέμια, τα οποία μπορεί να φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, τονίζοντας ότι αυτό αυξάνει την προσοχή για πυρκαγιές.

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Δευτέρα 22 Ιουνίου: Ζεστή εκκίνηση, μελτέμια και υψηλός κίνδυνος φωτιάς

Η εβδομάδα ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 και στα δυτικά τους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, αλλά στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με βόρειους ανέμους 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς, με λίγο χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά λόγω βοριά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται έως 33 βαθμοί, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά το απόγευμα και εκ νέου αυξημένες νεφώσεις τη νύχτα.

Στις θάλασσες, το Αιγαίο θέλει προσοχή, κυρίως Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, Καρπάθιο και ανατολικό Αιγαίο, λόγω βοριάδων έως 7 μποφόρ. Το Ιόνιο θα είναι σαφώς πιο ήπιο, με βόρειους ανέμους κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Για τις φωτιές, ο χάρτης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δίνει υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, για Αττική, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Κρήτη, περιοχές σε Εύβοια και Φθιώτιδα, καθώς και Μυτιλήνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο.

Τρίτη 23 Ιουνίου: Σταθερά καλοκαιρινή, με μπόρες στα ορεινά

Την Τρίτη ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι κυρίως ορεινού χαρακτήρα: τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς να φαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα, άρα τα ηπειρωτικά θα παραμείνουν σε επίπεδα 33 με 36 βαθμών, αναλόγως περιοχής.

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Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ξανά αυξημένη προσοχή για ακτοπλοΐα μικρών σκαφών στο Αιγαίο, αλλά και υψηλή εγρήγορση για φωτιές σε περιοχές που συνδυάζουν ξηρή βλάστηση και ενισχυμένους βοριάδες.

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Μικρή ανάσα στους ανέμους, όχι όμως πλήρης εξασθένηση

Η Τετάρτη κρατά το ίδιο μοτίβο: γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα μπορεί να είναι τοπικά περιορισμένη πρωί και βράδυ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

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Στους ανέμους φαίνεται μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τη Δευτέρα και την Τρίτη: στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, αλλά όχι τέτοια που να αλλάζει τον καλοκαιρινό χαρακτήρα της ημέρας.

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ήλιος, απογευματινή αστάθεια και μελτέμι έως 6 μποφόρ

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Δεν μιλάμε για οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά για το γνωστό καλοκαιρινό μοτίβο: ζέστη το πρωί, αστάθεια στα βουνά μετά το μεσημέρι.

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Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, άρα οι πιο θερμές ηπειρωτικές περιοχές θα παραμείνουν κοντά στα μέσα των 30s. Για τις θάλασσες, το Ιόνιο παραμένει πιο ήπιο, ενώ το Αιγαίο θέλει μέτρια προσοχή, κυρίως σε Κυκλάδες και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Παρασκευή 26 Ιουνίου: Επανέρχονται πιο έντονοι βοριάδες στο Αιγαίο

Την Παρασκευή στα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

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Το στοιχείο της ημέρας είναι η ενίσχυση των βοριάδων στα ανατολικά: στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα. Αυτό σημαίνει ότι η Παρασκευή ξαναφέρνει αυξημένο δείκτη προσοχής για θάλασσες και φωτιές.

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Σάββατο 27 Ιουνίου: Η τάση δείχνει επιμονή του καλοκαιρινού μοτίβου

Για το Σάββατο, με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, η τάση δείχνει γενικά καλοκαιρινό καιρό, με ηλιοφάνεια στα περισσότερα νησιωτικά και παραθαλάσσια τμήματα και πιθανότητα τοπικής αστάθειας κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες. Στο Αιγαίο οι βοριάδες φαίνεται να επιμένουν, με εντάσεις γύρω στα 5 με 6 μποφόρ σε αρκετές θαλάσσιες ζώνες, άρα οι θάλασσες δεν θα είναι απολύτως ήρεμες.

Θερμοκρασιακά, η εικόνα παραμένει θερινή: στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κινούνται γύρω στους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά πιθανώς λίγο υψηλότερα σε κλειστές πεδινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας. Για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, θα χρειαστεί ο νεότερος ημερήσιος χάρτης της Πολιτικής Προστασίας, καθώς εκδίδεται καθημερινά και ισχύει για το επόμενο 24ωρο.

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Κυριακή 28 Ιουνίου: Καλοκαιρινή Κυριακή, αλλά όχι χωρίς προσοχή

Η Κυριακή δείχνει να συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο: ήλιος στις περισσότερες περιοχές, ζέστη στα ηπειρωτικά και βοριάδες στο Αιγαίο. Οι θάλασσες στο Ιόνιο φαίνονται πιο βατές, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα κρατήσουν τοπικά πιο δύσκολες συνθήκες, ιδίως για μικρά σκάφη. Η απογευματινή αστάθεια, αν εκδηλωθεί, θα αφορά κυρίως ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας.

Το βασικό συμπέρασμα για το Σαββατοκύριακο είναι ότι δεν φαίνεται, με τα σημερινά στοιχεία, οργανωμένη θερμή εισβολή τύπου καύσωνα για όλη τη χώρα. Όμως η συνύπαρξη ζέστης, ξηρής ατμόσφαιρας και βοριάδων κρατά τον κίνδυνο φωτιάς στο προσκήνιο, ειδικά σε ανατολικές και νησιωτικές περιοχές. Η Πυροσβεστική, άλλωστε, ενημέρωσε ότι μέσα στο τελευταίο 24ωρο 20 προς 21 Ιουνίου εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Το συμπέρασμα της εβδομάδας

Δεν έχουμε, προς το παρόν, γενικευμένο καύσωνα. Έχουμε όμως «καθαρό» καλοκαίρι: ζέστη στα ηπειρωτικά, μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικές μπόρες στα ορεινά και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς όπου οι βοριάδες συναντούν ξηρή βλάστηση. Η πιο δύσκολη ζώνη για θάλασσες και φωτιές παραμένει το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ η δυτική Ελλάδα κρατά υψηλότερες θερμοκρασίες αλλά ηπιότερους ανέμους.