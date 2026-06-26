Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες με τοπικές νεφώσεις και μπόρες στα ηπειρωτικά θα επικρατήσουν από την Παρασκευή έως και την επόμενη Τρίτη.

Ισχυρά μελτέμια θα πνέουν στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, φτάνοντας τοπικά τα οκτώ μποφόρ και προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τη ζέστη αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και άλλα τμήματα της ανατολικής Ελλάδας.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα, αγγίζοντας τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

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Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, λίγες απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά και κυρίως με ενισχυμένα μελτέμια θα κυλήσει ο καιρός από την Παρασκευή έως και την Τρίτη. Η ΕΜΥ δίνει γενικά αίθριο σκηνικό, με τους βοριάδες να φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ το meteo.gr βλέπει για την Παρασκευή άστατο καιρό στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα με έμφαση στα ορεινά. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης χτυπά «καμπανάκι» για τα μελτέμια, καθώς από τη μία συγκρατούν τη ζέστη, από την άλλη όμως ανεβάζουν τον κίνδυνο έναρξης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Πού χρειάζεται προσοχή

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Για την Παρασκευή, ο επίσημος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας δείχνει υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας, με έμφαση σε Αττική, Εύβοια, τμήματα Στερεάς, Κυκλάδες, νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κρήτη και τμήματα της Θράκης. Για τις επόμενες ημέρες οι ημερήσιοι χάρτες θα πρέπει να παρακολουθούνται κάθε μεσημέρι, αλλά με βάση την πρόγνωση των ανέμων οι περιοχές προσοχής είναι καθαρές: Αττικοβοιωτία, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική και νότια Θεσσαλία, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες, νότια Κρήτη και Καρπάθιο.

Παρασκευή: Ζέστη, βοριάδες και τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά καλός, αλλά όχι παντού ανέφελος. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρά: στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στις θάλασσες, το Ιόνιο παραμένει πιο ήπιο, ενώ το Αιγαίο χρειάζεται προσοχή, ειδικά σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, ανατολικό Αιγαίο και ανοιχτά της Κρήτης.

Σάββατο: Το μελτέμι παίρνει το πάνω χέρι

Το Σάββατο θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στη Μακεδονία και στα ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ουσιαστικά: 33 με 35 στα ηπειρωτικά, 31 με 33 σε Ιόνιο και Δωδεκάνησα, 29 με 31 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα. Το βασικό στοιχείο είναι οι βοριάδες: 4 με 6 μποφόρ, αλλά στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8. Αυτό σημαίνει δύσκολες θάλασσες, κυρίως σε Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο, Κάβο Ντόρο, Καρπάθιο και νότια Κρήτη.

Κυριακή: Καθαρότερος καιρός, αλλά ισχυροί βοριάδες

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Η Κυριακή θα είναι η πιο καθαρά καλοκαιρινή μέρα του πενθημέρου από πλευράς φαινομένων. Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά η αίσθηση στα ανατολικά και στα νησιά θα είναι πιο δροσερή λόγω του μελτεμιού. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8. Για μικρά σκάφη και θαλάσσιες μετακινήσεις, η Κυριακή θέλει πολύ προσεκτικό έλεγχο δρομολογίων.

Δευτέρα: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – έως 36 με 37 στα ηπειρωτικά

Τη Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, αλλά στο Αιγαίο θα παραμένουν αξιόλογοι, 5 με 7 μποφόρ. Με τη μικρή εξασθένηση των βοριάδων, η θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα και τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς. Οι πιο ζεστές περιοχές αναμένονται σε Θεσσαλία, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

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Τρίτη: Σταθερή ζέστη, λιγότεροι άνεμοι αλλά όχι άπνοια

Την Τρίτη συνεχίζεται ο γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις θερμές ώρες στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά, χωρίς να προκύπτει μέχρι στιγμής εικόνα γενικευμένων φαινομένων. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα, άρα η ζέστη θα κρατήσει, αλλά χωρίς εικόνα ακραίου καύσωνα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Δεν πάμε σε ακραίο καύσωνα, πάμε όμως σε κλασικό, επικίνδυνο για πυρκαγιές καλοκαιρινό μοτίβο: ζέστη, ξηρότητα και μελτέμια. Για τους εκδρομείς, καλός καιρός. Για τις θάλασσες του Αιγαίου, προσοχή. Για δάση, οικόπεδα, υπαίθριες εργασίες και οποιαδήποτε χρήση φωτιάς, απόλυτη επιφυλακή.

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