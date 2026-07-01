Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με υψηλές θερμοκρασίες μπήκε ο Ιούλιος, αλλά η συνέχεια δεν θα είναι μονοκόμματη. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από απόψε Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη έως το Σάββατο, ο καιρός θα συνδυάσει ζέστη, τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ενώ την Κυριακή το ενδιαφέρον μεταφέρεται στους ενισχυμένους βοριάδες, που στο Αιγαίο μπορεί να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Το meteo.gr καταγράφει υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις για το άμεσο διάστημα, και βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Φωτιές: υψηλός κίνδυνος την Πέμπτη σε πολλές περιοχές

Advertisement

Advertisement

Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας για την Πέμπτη 2 Ιουλίου δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο, σε μεγάλο τμήμα της δυτικής και νότιας Ελλάδας, στην Αττική και σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας, σε τμήματα της Πελοποννήσου, σε νησιά του Ιονίου, σε περιοχές της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Ρόδου. Ο ίδιος χάρτης υπενθυμίζει ότι σε περιοχές όπου θα σημειωθεί πτώση κεραυνών σε δάση και δασικές εκτάσεις ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αυξάνεται.

Απόψε Τετάρτη: ζεστή βραδιά, προσοχή σε τοπικές αστάθειες

Για το υπόλοιπο της Τετάρτης ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Η ζέστη θα κρατήσει και τις βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και στα ηπειρωτικά, όπου μέσα στην ημέρα ο υδράργυρος έφτασε τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στα νησιά οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες, αλλά οι άνεμοι κάνουν αισθητή την παρουσία τους, κυρίως στο Αιγαίο. Η ΕΜΥ δίνει βοριάδες 4 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο και τοπικά ενισχυμένους ανέμους στις Κυκλάδες και τη νότια Κρήτη.

Πέμπτη: γενικά αίθριος καιρός, αλλά με μπόρες στα ηπειρωτικά

Την Πέμπτη ο καιρός ξεκινά καλοκαιρινός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ΕΜΥ προβλέπει τοπικούς όμβρους και, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ουσιαστικά: στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς.

Παρασκευή: περισσότερη αστάθεια στα βόρεια

Advertisement

Την Παρασκευή η μεταβολή γίνεται πιο εμφανής. Στα βόρεια αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά στα ηπειρωτικά θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία πέφτει λίγο στα βόρεια.

Σάββατο: βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση ανέμων

Το Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στις Σποράδες. Οι άνεμοι γυρίζουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, αλλά στα πελάγη θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Advertisement

Κυριακή: καλύτερος καιρός, αλλά μελτέμια έως 8 μποφόρ

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ανατολικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Το βασικό στοιχείο της ημέρας θα είναι οι άνεμοι: στα δυτικά και βόρεια 3 με 5 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά και νότια 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει αξιόλογα.

Μαρουσάκης: νέο κύμα αστάθειας και μετά θυελλώδη μελτέμια

Advertisement

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος προειδοποιεί ότι μέχρι και την Πέμπτη η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και κοντά στους 39 βαθμούς τοπικά, ενώ από το μεσημέρι της Πέμπτης και κυρίως την Παρασκευή θα περάσει νέο κύμα αστάθειας με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόγνωσή του, μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Από το Σάββατο η αστάθεια περιορίζεται, αλλά ενισχύονται τα μελτέμια.

Συμπέρασμα: προσοχή σε δύο μέτωπα

Το επόμενο τετραήμερο θέλει προσοχή και από τους εκδρομείς και από όσους κινούνται σε δασικές ή παραθαλάσσιες περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή χρειάζεται προσοχή στις απογευματινές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ειδικά σε ορεινές περιοχές. Από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, το βάρος πέφτει στα μελτέμια και στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, ιδίως όπου συνδυάζονται ξηρή βλάστηση, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι.

Advertisement

Advertisement