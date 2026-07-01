Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ιούλιος ξεκινά με υψηλές θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 38 βαθμούς Κελσίου και έντονη απογευματινή αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Επτά περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συνθηκών ξηρασίας, της ζέστης και των ανέμων που επικρατούν.

Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο με εντάσεις έως 8 μποφόρ, γεγονός που καθιστά τις θαλάσσιες μετακινήσεις ιδιαίτερα απαιτητικές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή μικρή πτώση στο τέλος της εβδομάδας, ενώ τα φαινόμενα αστάθειας ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά και με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, μπαίνει ο Ιούλιος. Η ζέστη παραμένει αισθητή, οι μπόρες και οι μεμονωμένες καταιγίδες θα εμφανίζονται κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, ενώ από το Σαββατοκύριακο τα μελτέμια ενισχύονται, κάνοντας πιο δύσκολες και τις θάλασσες, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις για φωτιές: Υψηλός κίνδυνος σε επτά περιοχές

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Για σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Αχαΐα, η Ηλεία, ο Έβρος και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με ζέστη, ξηρότητα και ανέμους, η προσοχή σε δάση, οικόπεδα, υπαίθριες εργασίες και μετακινήσεις είναι απολύτως αναγκαία.

Τετάρτη: Ζέστη έως 37-38 βαθμούς και τοπικές μπόρες

Σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι αναμένονται στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου δίνει επίσης εικόνα ηλιοφάνειας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Για την Αττική προβλέπει ηλιοφάνεια, βόρειους ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς, ενώ για τη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά, με θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς.

Πέμπτη: Ίδιο θερμό μοτίβο, με καταιγίδες στα ορεινά

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όμως, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου δεν αποκλείονται σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ουσιαστικά: Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη στους 30-33 βαθμούς, υπόλοιπη χώρα 34-37 και τοπικά στα ηπειρωτικά 38 βαθμοί.

Advertisement

Παρασκευή: Αρχίζει μικρή πτώση στα βόρεια

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η αστάθεια γίνεται πιο εμφανής στα βόρεια, όπου προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά και πάλι στα ηπειρωτικά θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Σάββατο: Περισσότερη αστάθεια, πιο δυνατοί άνεμοι στα πελάγη

Advertisement

Το Σάββατο 4 Ιουλίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, αλλά στα πελάγη θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι θάλασσες, ειδικά στα ανοιχτά του Αιγαίου, θέλουν μεγαλύτερη προσοχή για ταξίδια και μικρά σκάφη.

Κυριακή: Γενικά αίθριος καιρός, αλλά με δυνατό Αιγαίο

Την Κυριακή 5 Ιουλίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ανατολικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος, όπου κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις: στα δυτικά και τα βόρεια 3 με 5 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά και νότια 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Advertisement

Μαρουσάκης: Από τη ζέστη στην αστάθεια και μετά στα μελτέμια

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η χώρα περνά από τη ζέστη σε φάση αστάθειας, με μπόρες και καταιγίδες κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή. Προειδοποιεί μάλιστα ότι τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ από το Σάββατο η αστάθεια θα αρχίσει να περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια, με τα μελτέμια να ενισχύονται και να επιμένουν έως τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Συμπέρασμα

Advertisement

Μέχρι την Κυριακή κρατάμε τρία βασικά στοιχεία: ζέστη χωρίς ακραίο κύμα καύσωνα, απογευματινή αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, και σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων που θα δυσκολέψουν τις θάλασσες, κυρίως στο Αιγαίο, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Advertisement