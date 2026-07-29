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Απόψε, από την Τετάρτη προς την Πέμπτη, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο το μελτέμι θα διατηρηθεί ισχυρό, διαμορφώνοντας δύσκολες συνθήκες τόσο για τη ναυσιπλοΐα όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η ΕΜΥ, το Meteo, αλλά και οι μετεωρολόγοι Θοδωρής Κολυδάς, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Νικολέτα Ζιακοπούλου συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει ελάχιστα έως τις αρχές της νέας εβδομάδας, με βασικά χαρακτηριστικά τη ζέστη και τους θυελλώδεις βοριάδες.

Πέμπτη

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Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται λίγοι τοπικοί όμβροι.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36-38°C στα ηπειρωτικά, τοπικά υψηλότερα στη δυτική Ελλάδα, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 31 και 34°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 5-7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, διατηρώντας πολύ υψηλό τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Η θάλασσα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα είναι ιδιαίτερα ταραγμένη.

Παρασκευή

Η εικόνα αλλάζει ελάχιστα. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με μέγιστες 36-38°C στα ηπειρωτικά.

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Οι βοριάδες όχι μόνο δεν εξασθενούν αλλά στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να αγγίζουν τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σάββατο

Η ζέστη επιμένει, χωρίς ουσιαστική μεταβολή της θερμοκρασίας.

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Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 35-38°C, ενώ στα νησιά θα επικρατήσουν πιο υποφερτές θερμοκρασίες χάρη στο μελτέμι.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί έως πολύ ισχυροί, διατηρώντας τον υψηλό κυματισμό στις θάλασσες και αυξάνοντας τον δείκτη επικινδυνότητας για φωτιές.

Κυριακή

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Μικρές μόνο μεταβολές στο σκηνικό του καιρού.

Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, με πιθανές πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 35-37°C, ενώ οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν με εντάσεις 6-8 μποφόρ στο Αιγαίο.

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Οι λουόμενοι και οι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών θα πρέπει να ενημερώνονται πριν από κάθε απόπλου, καθώς σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές θα επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

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Δευτέρα

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει χωρίς αξιόλογη αλλαγή.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, αν και υπάρχουν ενδείξεις για σταδιακή εξασθένησή τους από τα μέσα της εβδομάδας.

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Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων

Η ΕΜΥ, το Meteo, ο Θοδωρής Κολυδάς, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και η Νικολέτα Ζιακοπούλου επισημαίνουν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά κυρίως ο συνδυασμός παρατεταμένης ξηρασίας, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών βοριάδων, που μπορεί να μετατρέψει οποιαδήποτε εστία φωτιάς σε ανεξέλεγκτο μέτωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Συνιστούν αποφυγή κάθε υπαίθριας δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και συνεχή ενημέρωση από τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.