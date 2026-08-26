Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (26/8) στο Νεοχώρι Πρέβεζας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Νεοχωρίου, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Πρέβεζας.

Advertisement

Advertisement

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Να σημειωθεί ότι περίπου στις 17:00 οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Fire in the area #Neochori of the regional unit of #Preveza



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 26, 2026