Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (26/8) στο Νεοχώρι Πρέβεζας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση και εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Νεοχωρίου, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Πρέβεζας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.
Να σημειωθεί ότι περίπου στις 17:00 οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.