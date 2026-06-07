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Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναπάντεχα καλοκαιρινά «ραντεβού» με τη φύση καταγράφεται και φέτος στην Πρέβεζα. Τα διάσημα, πλέον, «ιπτάμενα» ψάρια έκαναν ξανά την εμφάνισή τους, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε κατοίκους και τουρίστες.

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Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραθαλάσσιο εστιατόριο της περιοχής, όπου οι θαμώνες, εκεί που απολάμβαναν το δείπνο τους δίπλα στο κύμα, είδαν ξαφνικά δεκάδες μικρά ψάρια να πραγματοποιούν θεαματικά άλματα έξω από το νερό, φτάνοντας μέχρι τη στεριά και τα τραπέζια του μαγαζιού.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αν και για τους επισκέπτες το θέαμα μοιάζει βγαλμένο από ταινία φαντασίας, για τους ντόπιους αποτελεί μια γνώριμη καλοκαιρινή παράδοση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαινόμενο δεν οφείλεται σε κάποια… υπερφυσική ιδιότητα των ψαριών, αλλά στο ένστικτο επιβίωσής τους.

Τα μικρά ψάρια (συνήθως κέφαλοι ή φρίσσες) εξακοντίζονται έξω από το νερό στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από μεγαλύτερους θαλάσσιους κυνηγούς, όπως τα λαβράκια ή οι γοφάρια, που τα καταδιώκουν στα ρηχά.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η φύση βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει, υπενθυμίζοντας εν προκειμένω στους τυχερούς θαμώνες, ότι το ελληνικό καλοκαίρι κρύβει μαγεία ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις.