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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8), όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με τρία όχημα στην Πρέβεζα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί επιβάτες, ένα με ρουμανικές πινακίδες, ένα ιταλικό και ένα ελληνικό. Ο οδηγός του φορτηγού είναι Έλληνας. Η καραμπόλα σημειώθηκε στην είσοδο της σήραγγας Ακτίου, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο.

Σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο onprevezanews.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά. Οι τραυματίες δεν φέρεται να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους γιατρούς.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ συνολικά τρία ασθενοφόρα κατευθύνθηκαν στην περιοχή για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.

Η εικόνα στο σημείο ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς τα οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ συντρίμμια είχαν διασκορπιστεί στο οδόστρωμα.

Η είσοδος της ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τεράστια ουρά οχημάτων, η οποία εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.