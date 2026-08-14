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Μία από τις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας που συνδέει το Άκτιο με την Πρέβεζα μίλησε στην κάμερα του STAR και περιέγραψε την κατάσταση της υγείας της.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν μία νταλίκα έπεσε πάνω σε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί στην είσοδο της σήραγγας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα οχήματα είχαν σταματήσει καθώς ένα άλλο αυτοκίνητο είχε υποστεί μηχανική βλάβη μέσα στο τούνελ.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Μία από τις τραυματίες μίλησε στο STAR και αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της, αλλά και στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τις διαδικασίες μετά το ατύχημα.

«Είμαι αρκετά καλά. Περιμένω τον σύζυγό μου, ο οποίος έχει πάει στην αστυνομία για να κάνει δήλωση. Δεν είμαι σίγουρη πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ, ειδικά αν δεν μιλάς καλά τη γλώσσα. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στο αστυνομικό τμήμα που μιλάει ιταλικά», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε ότι, παρά το γεγονός πως δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αισθάνεται καταπονημένη και έχει πόνους σε διάφορα σημεία του σώματός της.

«Είμαι καλά, αν και νιώθω κάπως ταλαιπωρημένη. Πονούσα παντού, πονούσε και ο αυχένας μου, αλλά προσπαθώ να αναρρώσω τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.