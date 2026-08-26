Ο Samiullah, πατέρας ενός νεογνού που έχασε τη ζωή του, δέχεται παρηγοριά μετά τη φονική πυρκαγιά στο νοσοκομείο PIMS στην Ισλαμαμπάντ - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τουλάχιστον 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μαιευτική μονάδα δημόσιου νοσοκομείου στην Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Οι διασώστες απομάκρυναν με ασφάλεια 19 άτομα από τον χώρο, ενώ ένα από τα συνολικά 15 βρέφη που βρίσκονταν στον θάλαμο κατάφερε να διασωθεί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω εξετάσεων DNA, καθώς τα νεογνά υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα από τη φωτιά.

Οι Αρχές έχουν συγκροτήσει ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, με εντολή να παραδώσει το πόρισμά της εντός 24 ωρών.

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μαιευτική μονάδα νοσοκομείου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τρίτο όροφο της μονάδας μητέρας και παιδιού του PIMS, ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της πακιστανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του νοσοκομείου, την ώρα της φωτιάς στον θάλαμο βρίσκονταν 15 νεογνά.

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Ένα από τα βρέφη κατάφερε να διασωθεί, ενώ οι διασώστες απομάκρυναν συνολικά τουλάχιστον 19 ανθρώπους από το νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων 10 γυναίκες, επτά παιδιά και δύο άνδρες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι δυνάμεις διάσωσης ανακοίνωσαν ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και στη συνέχεια κατασβέστηκε πλήρως. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, παραμένει άγνωστη η αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα νεογνά που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα και θα χρειαστεί να ταυτοποιηθούν μέσω εξετάσεων DNA.

Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων DNA θα είναι δυνατή η παράδοση των σορών στους γονείς τους.

Η Javeria, μητέρα ενός νεογνού που έχασε τη ζωή του, δέχεται παρηγοριά μετά τη φονική πυρκαγιά στο νοσοκομείο PIMS στην Ισλαμαμπάντ – Πηγή; Reuters Συγγενείς και αστυνομικοί στέκονται έξω από το νεκροτομείο, μετά τη φονική πυρκαγιά στο νοσοκομείο PIMS στην Ισλαμαμπάντ – Πηγή: Reuters

Έρευνα μέσα σε 24 ώρες

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη» για την τραγωδία και διέταξε τη διεξαγωγή άμεσης έρευνας. Ο Περιφερειακός Διοικητής της Ισλαμαμπάντ (District Magistrate) συγκρότησε ειδική επιτροπή διερεύνησης, η οποία έχει εντολή να εξακριβώσει τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και να παραδώσει το πόρισμά της μέσα σε 24 ώρες.

Το PIMS διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες μονάδες μητέρας και παιδιού στην πρωτεύουσα, με 156 κλίνες, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κρατικά νοσοκομεία της χώρας.