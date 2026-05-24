Απάντηση για το ενδεχόμενο επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα απέστειλε το Βρετανικό Μουσείο μετά το αίτημα της ΕΡΤ, με αφορμή τη νέα συζήτηση στη UNESCO.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε ότι «οι συζητήσεις με την Ελλάδα για μια “Συνεργασία για τον Παρθενώνα” συνεχίζονται και είναι εποικοδομητικές».

Advertisement

Advertisement

Πρόσθεσε ότι το Μουσείο θεωρεί πως «μια τέτοια μακροπρόθεσμη συνεργασία θα πετύχει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη δυνατότητα να μοιράζονται τα σημαντικότερα εκθέματα με κοινό σε όλο τον κόσμο και στη διατήρηση της ακεραιότητας της εξαιρετικής συλλογής του Μουσείου».

Το Βρετανικό Μουσείο δεν σχολίασε ειδικά ούτε τη νέα συζήτηση στη UNESCO ούτε την τουρκική παρέμβαση σχετικά με το οθωμανικό φιρμάνι.

Η απάντηση του Μουσείου

Discussions with Greece about a Parthenon Partnership are on-going and constructive.

We believe that this kind of long term partnership would strike the right balance between sharing our greatest objects with audiences around the world, and maintaining the integrity of the incredible collection we hold at the museum.