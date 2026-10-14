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Ο ίδιος πρότεινε μια διευθέτηση που θα επιτρέπει την έκθεση των Γλυπτών τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, υποστηρίζοντας την ιδέα της κοινής χρήσης τους.

Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει ρητά οποιαδήποτε ρύθμιση προϋποθέτει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των αρχαιοτήτων.

Ο Τζορτζ Όσμπορν αναγνώρισε τη διαφορετική θέση της Ελλάδας, τονίζοντας όμως ότι η πρόοδος στο ζήτημα απαιτεί συμβιβαστικό πνεύμα και από τις δύο πλευρές.

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Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Βρετανία μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να συμβιβαστούν.

«Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Όσμπορν σε συνέντευξή του από την Αθήνα, όπως μεταδίδει το Bloomberg. «Αν όλοι προσέλθουν στις συζητήσεις με τη διάθεση ότι δεν πρόκειται να πάρουν όλα όσα επιθυμούν -όπως συμβαίνει πάντοτε σε μια επιτυχημένη συμφωνία-, τότε υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση».

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«Ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση, ώστε τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα. Θα πρέπει, όμως, να τα μοιραζόμαστε», δήλωσε ο Όσμπορν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. «Γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα και το κατανοώ και το σέβομαι. Αυτή, όμως, είναι η δική μας θέση και, αν θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος, πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα».

Η θέση αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο στην εφημερίδα The Guardian, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι «δανειζόμαστε» τμήματα του δικού μας μνημείου.

Πριν αναλάβει την πρωθυπουργία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023 ότι τα Γλυπτά θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους». Τον Αύγουστο, δήλωσε στους Financial Times ότι το ζήτημα είναι αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου.

«Σέβομαι την ένταση των συναισθημάτων που προκαλεί το ζήτημα στην Ελλάδα», δήλωσε ο Όσμπορν, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την Ideal Holdings SA.

Όπως είπε, «θα πρέπει να βρούμε μια συμφωνία που θα επιτρέπει να παρουσιάζονται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, σε διαφορετικά πλαίσια: στην Αθήνα, ως μέρος της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας και στο Βρετανικό Μουσείο, στο πλαίσιο της ιστορίας όλων των πολιτισμών, τοποθετημένων δίπλα-δίπλα».