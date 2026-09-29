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Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η πρωινή ζώνη τηλεθέασης ανέδειξε νικήτρια τη Σίσσυ Χρηστίδου στο δυναμικό κοινό, ενώ ο ALPHA κατέγραψε χαμηλά ποσοστά για τις εκπομπές Happy Day και Super Κατερίνα.
- Οι Αταίριαστοι κυριάρχησαν στο σύνολο του κοινού κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης, σημειώνοντας σημαντική άνοδο στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.
- Το MEGA επικράτησε στην απογευματινή ζώνη με τις εκπομπές του Νίκου Ευαγγελάτου και της Μαρίας Μπεκατώρου να ξεπερνούν τον ανταγωνισμό στο δυναμικό κοινό.
- Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων το MEGA κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ ο ALPHA σημείωσε υψηλές επιδόσεις στην prime time ζώνη με τις προβαλλόμενες σειρές.
Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η εβδομάδα για τον ALPHA, που ήταν ανάμεσα στους μεγάλους χαμένους της πρωινής «τηλεμαχίας»: Το Happy Day έκανε μέσο όρο 9,1% στο δυναμικό κοινό τη Δευτέρα, ενώ η «Super Κατερίνα» έπεσε ακόμα πιο χαμηλά, στο 7,2%.
Η νίκη στη ζώνη πήγε στη Σίσσυ Χρηστίδου με 13,1%, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο στο κοινό 18-54 με 11,2%. Το χάλκινο… μετάλλιο πήγε στον Γιώργο Λιάγκα που κατάφερε να πιάσει τη βάση με 10,5%, ενώ η μεγάλη χαμένη της πρωινής ζώνης ήταν η Ζήνα Κουτσελίνη (5,4%) που έπεσε κάτω και από το δίδυμο Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου στο OPEN (5,9%).
Οι γυναίκες «ορίζουν» το παιχνίδι της πρωινής ζώνης
Το γυναικείο κοινό 25-54 έδειξε την προτίμησή του στη Σίσσυ Χρηστίδου (15,6%) με τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί με 13,2%. Εντύπωση προκάλεσε η επικράτηση του τελευταίου στις γυναίκες 15-44 με 12,1%- στο συγκεκριμένο γκρουπ η Super Κατερίνα έκανε μέσο όρο μόλις 3,2%.
Στο σύνολο κοινού, την κούρσα της πρωινής ζώνης οδήγησαν οι «Αταίριαστοι» με 17,9% ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 πέρασε μπροστά από το «Χαμογέλα και πάλι» με 13,9% και 11,3% αντίστοιχα.
Το MEGA κέρδισε το δυναμικό κοινό και στην απογευματινή ζώνη με τον Νίκο Ευαγγελάτο να κάνει μέσο όρο 22% και το The Chase με τη Μαρία Μπεκατώρου να κάνει πρεμιέρα με 20,2% αφήνοντας πολύ πίσω το Deal του ALPHA με 11% στο δυναμικό κοινό.
Στο σύνολο όμως το κοινό προτίμησε τον «Τροχό της Τύχης» που επέστρεψε επίσης τη Δευτέρα με 17,1% Λίγο πριν, η πρεμιέρα του Cash or Trash με καλεσμένο τον Στέφανο Κασσελάκη έκανε 8,2% στο δυναμικό και 11,1% στο σύνολο.
Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων την πρωτιά πήρε το MEGA με 16,9% στο δυναμικό και 14,3% στο σύνολο, ενώ στην prime time ζώνη ο ALPHA ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Το «Σόι σου» έδωσε μια πολύ δυνατή πάσα (23,2%) στο «Ριφιφί» (26,6%), το «Κάμπινγκ» του MEGA έκανε μέσο όρο 13,8% ενώ τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έπεσαν στο 8,6%. Στο 9,9% το Ντέρτι του ΑΝΤ1, ενώ το GNTM σημείωσε 11,5% στο κοινό 18-54.