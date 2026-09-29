Η Σίσσυ Χρηστίδου και η Κατερίνα Καινούργιου τρέχουν φέτος μαζί στον μαραθώνιο της πρωινής ζώνης.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρωινή ζώνη τηλεθέασης ανέδειξε νικήτρια τη Σίσσυ Χρηστίδου στο δυναμικό κοινό, ενώ ο ALPHA κατέγραψε χαμηλά ποσοστά για τις εκπομπές Happy Day και Super Κατερίνα.

Οι Αταίριαστοι κυριάρχησαν στο σύνολο του κοινού κατά τη διάρκεια της πρωινής ζώνης, σημειώνοντας σημαντική άνοδο στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Το MEGA επικράτησε στην απογευματινή ζώνη με τις εκπομπές του Νίκου Ευαγγελάτου και της Μαρίας Μπεκατώρου να ξεπερνούν τον ανταγωνισμό στο δυναμικό κοινό.

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων το MEGA κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ ο ALPHA σημείωσε υψηλές επιδόσεις στην prime time ζώνη με τις προβαλλόμενες σειρές.

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Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η εβδομάδα για τον ALPHA, που ήταν ανάμεσα στους μεγάλους χαμένους της πρωινής «τηλεμαχίας»: Το Happy Day έκανε μέσο όρο 9,1% στο δυναμικό κοινό τη Δευτέρα, ενώ η «Super Κατερίνα» έπεσε ακόμα πιο χαμηλά, στο 7,2%.

Η νίκη στη ζώνη πήγε στη Σίσσυ Χρηστίδου με 13,1%, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο στο κοινό 18-54 με 11,2%. Το χάλκινο… μετάλλιο πήγε στον Γιώργο Λιάγκα που κατάφερε να πιάσει τη βάση με 10,5%, ενώ η μεγάλη χαμένη της πρωινής ζώνης ήταν η Ζήνα Κουτσελίνη (5,4%) που έπεσε κάτω και από το δίδυμο Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου στο OPEN (5,9%).

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Οι γυναίκες «ορίζουν» το παιχνίδι της πρωινής ζώνης

Το γυναικείο κοινό 25-54 έδειξε την προτίμησή του στη Σίσσυ Χρηστίδου (15,6%) με τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί με 13,2%. Εντύπωση προκάλεσε η επικράτηση του τελευταίου στις γυναίκες 15-44 με 12,1%- στο συγκεκριμένο γκρουπ η Super Κατερίνα έκανε μέσο όρο μόλις 3,2%.

Η Σίσσυ Χρηστίδου πρωταγωνίστησε τη Δευτέρα στη μάχη της πρωινής ζώνης.

Στο σύνολο κοινού, την κούρσα της πρωινής ζώνης οδήγησαν οι «Αταίριαστοι» με 17,9% ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 πέρασε μπροστά από το «Χαμογέλα και πάλι» με 13,9% και 11,3% αντίστοιχα.

Το MEGA κέρδισε το δυναμικό κοινό και στην απογευματινή ζώνη με τον Νίκο Ευαγγελάτο να κάνει μέσο όρο 22% και το The Chase με τη Μαρία Μπεκατώρου να κάνει πρεμιέρα με 20,2% αφήνοντας πολύ πίσω το Deal του ALPHA με 11% στο δυναμικό κοινό.

Στο σύνολο όμως το κοινό προτίμησε τον «Τροχό της Τύχης» που επέστρεψε επίσης τη Δευτέρα με 17,1% Λίγο πριν, η πρεμιέρα του Cash or Trash με καλεσμένο τον Στέφανο Κασσελάκη έκανε 8,2% στο δυναμικό και 11,1% στο σύνολο.

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων την πρωτιά πήρε το MEGA με 16,9% στο δυναμικό και 14,3% στο σύνολο, ενώ στην prime time ζώνη ο ALPHA ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Το «Σόι σου» έδωσε μια πολύ δυνατή πάσα (23,2%) στο «Ριφιφί» (26,6%), το «Κάμπινγκ» του MEGA έκανε μέσο όρο 13,8% ενώ τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έπεσαν στο 8,6%. Στο 9,9% το Ντέρτι του ΑΝΤ1, ενώ το GNTM σημείωσε 11,5% στο κοινό 18-54.